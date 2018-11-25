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В ВМС Украины заявили, что предупреждали Россию о проходе кораблей

25 ноября 2018, 17:24  •  114 • Украина
В ВМС Украины заявили, что связывались с береговым постом ПС ФСБ России и морскими портами Керчь и Кавказ и предупреждали о намерении прохода своих кораблей Керченским проливом.
 
© Погрануправление ФСБ по Республике Крым РИА Новости
 

«Малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины «Бердянск» в целях соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ России, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода Керченским проливом», — говорится в сообщении в Facebook.

При этом в ВМС добавили, что ответ якобы не был предоставлен.

«На вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали», — указано в сообщении.

Ранее МИД Украины возложил на Россию ответственность за инцидент с тремя украинскими кораблями, которые совершают переход из Одессы в Мариуполь.

25 ноября погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. В Крыму назвали провокацией пересечение кораблями ВМС Украины границы России.

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