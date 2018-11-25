В ВМС Украины заявили, что предупреждали Россию о проходе кораблей

В ВМС Украины заявили, что связывались с береговым постом ПС ФСБ России и морскими портами Керчь и Кавказ и предупреждали о намерении прохода своих кораблей Керченским проливом.

«Малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины «Бердянск» в целях соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ России, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода Керченским проливом», — говорится в сообщении в Facebook.

При этом в ВМС добавили, что ответ якобы не был предоставлен.

«На вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали», — указано в сообщении.

Ранее МИД Украины возложил на Россию ответственность за инцидент с тремя украинскими кораблями, которые совершают переход из Одессы в Мариуполь.

25 ноября погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. В Крыму назвали провокацией пересечение кораблями ВМС Украины границы России.