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В ВМС Украины заявили, что предупреждали Россию о проходе кораблей
25 ноября 2018, 17:24 • 114 • Украина
В ВМС Украины заявили, что связывались с береговым постом ПС ФСБ России и морскими портами Керчь и Кавказ и предупреждали о намерении прохода своих кораблей Керченским проливом.
© Погрануправление ФСБ по Республике Крым РИА Новости
«Малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины «Бердянск» в целях соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ России, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода Керченским проливом», — говорится в сообщении в Facebook.
При этом в ВМС добавили, что ответ якобы не был предоставлен.
«На вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали», — указано в сообщении.
Ранее МИД Украины возложил на Россию ответственность за инцидент с тремя украинскими кораблями, которые совершают переход из Одессы в Мариуполь.
25 ноября погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. В Крыму назвали провокацией пересечение кораблями ВМС Украины границы России.
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