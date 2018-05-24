|
В ВМС Украины объяснили отказ части морпехов сменить береты на церемонии с Порошенко
24 мая 2018, 10:54 • 192 • Украина
Отказ сменить береты во время торжественной церемонии с участием президента Украины Петра Порошенко в Николаеве был личной позицией отдельных военнослужащих одного из батальонов морской пехоты. Об этом сообщил глава пресс-центра украинских ВМС Олег Чалык.
© president.gov.ua
Он отметил, что есть обязательный к исполнению приказ, одним из пунктов которого является смена чёрного берета на новый — цвета морской волны.
«Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция», — цитирует Чалыка «Укринформ».
Ранее сообщалось, что часть военнослужащих первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступила против смены цвета беретов.
23 мая Порошенко подписал указ о переименовании ВДВ в Десантно-штурмовые войска.
Подпишитесь на нас
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 мая 2018, 16:54
|
21 мая 2018, 08:24
|
20 мая 2018, 09:39
|
19 мая 2018, 17:09
|
22 мая 2018, 18:24
|
19 мая 2018, 07:39
|
21 мая 2018, 14:54