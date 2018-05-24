В ВМС Украины объяснили отказ части морпехов сменить береты на церемонии с Порошенко

Отказ сменить береты во время торжественной церемонии с участием президента Украины Петра Порошенко в Николаеве был личной позицией отдельных военнослужащих одного из батальонов морской пехоты. Об этом сообщил глава пресс-центра украинских ВМС Олег Чалык.

Он отметил, что есть обязательный к исполнению приказ, одним из пунктов которого является смена чёрного берета на новый — цвета морской волны.

«Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция», — цитирует Чалыка «Укринформ».

Ранее сообщалось, что часть военнослужащих первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступила против смены цвета беретов.

23 мая Порошенко подписал указ о переименовании ВДВ в Десантно-штурмовые войска.