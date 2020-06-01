В Виннице уже скупают землю у населения по цене килограмма колбасы • 83 • Украина

На доске объявлений OLX в Виннице украинцам предлагают подработку, благодаря которой за пару часов можно заработать от 500 до 900 гривен.



На это обратили внимание сторонники блогера Анатолия Шария, которым начали приходить СМС-оповещения, в которых также предлагалось «просто так» получить 500 гривен, а за привлечение людей — ещё по 100 гривен за человека, а от пяти — 200 гривен. При этом в сообщении упоминается о каких-то 2 га земли.



Позвонив по номеру телефона, который даётся в объявлении, они выяснили, что деньги платят за отказ от земли или поиск людей, которые готовы за финансовое вознаграждение отказаться от неё. Девушка, занимающаяся поиском людей, готовых отдать землю, полагающуюся им по закону, уверенно заявляет, что положенные каждому украинцу 2 га земли они всё равно не получат, а так заработают 900 гривен.



«Здание по улице Соборная, 8, находится в 8 минутах ходьбы от горсовета Винницы. Никого не смущает то, что происходит в этом здании, где арендуется кабинетик, возле которого стоит постоянная очередь из людей, желающих оформить отказ от земли. Оказывается, людям платят за приватизацию земли по какому-то новому законопроекту», — отмечает Шарий в своём видеоблоге.



При личной встрече молодой парень объяснил, что якобы деньги выплачиваются за аренду земельного участка, а не за его покупку. Украинцам предлагают подписать доверенность на участок земли, благодаря которой можно заключать договоры, получать архивные документы и осуществлять любые действия с землёй, предусмотренные украинским законодательством.



На самом же деле с момента подписания документов гражданин Украины может окончательно распрощаться с положенными ему гектарами, поскольку в момент, когда он захочет их вернуть, ему не позволит сделать это украинская бюрократическая машина.



«Вы не в аренду сдаёте свою землю, вы отдаёте её навсегда по 15 долларов за гектар. По закону ты не сможешь оформить эту землю. Тебе намеренно будут ставит палки в колёса, мешать. Говорить, что где-то буква неправильно написана, что в первую очередь идут силовики АТО или инвалиды. А вот они (скупщики — ред.) — смогут», — поясняет блогер.



По мнению Шария, подобная схема действует не только в Виннице и области, аналогичная ситуация складывается и в других украинских регионах.



«Это завязано на местной власти. Абсолютно уверен, что в теме губернатор Винницкой области, мэр Винницы, земельный кадастр. Все в работе. Они будут скупать ваше право на землю, а потом выдавать вам вашу же землю. Они обманывают людей, которые впоследствии пожалеют. Это мошенничество чистой воды», — говорит Анатолий Шарий.



Блогер предупреждает украинцев, что сейчас у них скупают полагающуюся им землю, чтобы после открытия рынка земли подороже её продать. По разным оценкам, цена за гектар может достигать до 5 тыс. долларов, а покупают её сейчас по 15 долларов за гектар.



Также Шарий напомнил о так называемых приватизационных сертификатах, которые в 90-е годы на Украине скупались за бесценок. Затем благодаря скупленным ваучерам были приватизированы огромные предприятия, которые потом приносили владельцам миллиарды.

На доске объявлений OLX в Виннице украинцам предлагают подработку, благодаря которой за пару часов можно заработать от 500 до 900 гривен.На это обратили внимание сторонники блогера Анатолия Шария, которым начали приходить СМС-оповещения, в которых также предлагалось «просто так» получить 500 гривен, а за привлечение людей — ещё по 100 гривен за человека, а от пяти — 200 гривен. При этом в сообщении упоминается о каких-то 2 га земли.Позвонив по номеру телефона, который даётся в объявлении, они выяснили, что деньги платят за отказ от земли или поиск людей, которые готовы за финансовое вознаграждение отказаться от неё. Девушка, занимающаяся поиском людей, готовых отдать землю, полагающуюся им по закону, уверенно заявляет, что положенные каждому украинцу 2 га земли они всё равно не получат, а так заработают 900 гривен.«Здание по улице Соборная, 8, находится в 8 минутах ходьбы от горсовета Винницы. Никого не смущает то, что происходит в этом здании, где арендуется кабинетик, возле которого стоит постоянная очередь из людей, желающих оформить отказ от земли. Оказывается, людям платят за приватизацию земли по какому-то новому законопроекту», — отмечает Шарий в своём видеоблоге.При личной встрече молодой парень объяснил, что якобы деньги выплачиваются за аренду земельного участка, а не за его покупку. Украинцам предлагают подписать доверенность на участок земли, благодаря которой можно заключать договоры, получать архивные документы и осуществлять любые действия с землёй, предусмотренные украинским законодательством.На самом же деле с момента подписания документов гражданин Украины может окончательно распрощаться с положенными ему гектарами, поскольку в момент, когда он захочет их вернуть, ему не позволит сделать это украинская бюрократическая машина.«Вы не в аренду сдаёте свою землю, вы отдаёте её навсегда по 15 долларов за гектар. По закону ты не сможешь оформить эту землю. Тебе намеренно будут ставит палки в колёса, мешать. Говорить, что где-то буква неправильно написана, что в первую очередь идут силовики АТО или инвалиды. А вот они (скупщики — ред.) — смогут», — поясняет блогер.По мнению Шария, подобная схема действует не только в Виннице и области, аналогичная ситуация складывается и в других украинских регионах.«Это завязано на местной власти. Абсолютно уверен, что в теме губернатор Винницкой области, мэр Винницы, земельный кадастр. Все в работе. Они будут скупать ваше право на землю, а потом выдавать вам вашу же землю. Они обманывают людей, которые впоследствии пожалеют. Это мошенничество чистой воды», — говорит Анатолий Шарий.Блогер предупреждает украинцев, что сейчас у них скупают полагающуюся им землю, чтобы после открытия рынка земли подороже её продать. По разным оценкам, цена за гектар может достигать до 5 тыс. долларов, а покупают её сейчас по 15 долларов за гектар.Также Шарий напомнил о так называемых приватизационных сертификатах, которые в 90-е годы на Украине скупались за бесценок. Затем благодаря скупленным ваучерам были приватизированы огромные предприятия, которые потом приносили владельцам миллиарды. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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