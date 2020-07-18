В Виндзорском замке прошла тайная свадьба, но королева знала обо всём

Британская принцесса тайно вышла замуж за итальянского бизнесмена. Член королевской семьи Великобритании, принцесса Беатрис, свадьба которой намечалась ещё на март, всё же вышла замуж.

Церемония, несмотря на перенос даты, состоялась в Виндзорском замке. Хотя по первоначальному плану она должна была пройти в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Избранником принцессы стал итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци, о помолвке пары стало известно ещё в прошлом году.

Впрочем, само торжество не было публичным, мероприятие прошло закрытым от публики.

Впрочем, бабушка и дедушка Беатрис - британская королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп - на свадьбе были. На торжестве в том числе присутствовали родители принцессы, герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара.