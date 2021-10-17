В Вильнюсе уверены: это ЕС должен менять свои законы, а не Литва

Комиссия Frontex подтвердила нарушения прав человека на литовской границе

В Литве завершила свою работу комиссия Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которая прибыла в страну для проверки сигналов агентства о многочисленных нарушениях прав человека со стороны пограничников Литвы. Отчёты агентства свидетельствуют – пограничники применяют силу к беженцам, заставляя их возвращаться на нейтральную полосу, где они остаются неделями – без еды, крыши над головой и необходимой медицинской помощи. Кроме того, пограничники отказываются принимать у мигрантов прошения о предоставлении убежища, ссылаясь на литовские законы.

После проверок всех указанных в отчётах фактов, глава Европейского агентства пограничной и прибрежной охраны Frontex Фабрис Лежери заявил, что данные в отчётах подтвердились, а виной тому принятые Литвой законы, которые не соответствуют европейским.

«Зафиксировано, если я правильно помню, почти 20 сообщений о серьёзных инцидентах, где подозреваются нарушения основных прав в Литве. В моём понимании, причиной этому является интерпретация прав Литвой. Вопрос в том, соответствуют ли законы Литвы об охране границы и предоставлении убежища законодательству Евросоюза»,

– цитирует Фабриса Лежери прибалтийский портал Delfi.

Теперь Frontex может свернуть свою миссию в Литве, однако Лежери не уточнил, когда это будет сделано. В Евросоюзе настаивают на том, что подобное отношение к мигрантам на литовской границе нарушает положение Европейской конвенции о правах человека. В Литве же уверяют, что они таким образом защищают не Литву, а весь Евросоюз.

А глава МИД Литвы Агне Билотайте так прямо и заявила – никаких разногласий у Брюсселя и Вильнюса не будет, если ЕС изменит своё законодательство в отношении мигрантов.

«Проблема заключается в том, что законодательство и миграционная политика Евросоюза не соответствуют реалиям дня сегодняшнего, когда предпринимаются подобные атаки против Литвы и против всего ЕС, когда живые люди используются как оружие»,

– прокомментировала обвинения Frontex журналистам глава МИД.

Она уверяет, что Литва будет поднимать вопрос изменений европейского миграционного законодательства в Брюсселе, чтобы в дальнейшем не было подобных разногласий.

Что же касается миссии Frontex, которая может покинуть Литву, то, по словам министра, всё равно срок работы этой миссии подходил к концу.

Однако в Брюсселе думают по-другому и уже пригласили послов Польши, Литвы и Латвии на заседание Еврокомиссии – обсудить «мигрантов с детьми, застрявших в лесу».