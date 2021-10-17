Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: &quo...
Главная / В мире

В Вильнюсе уверены: это ЕС должен менять свои законы, а не Литва

17 октября 2021, 01:25  •  26 • В мире
Комиссия Frontex подтвердила нарушения прав человека на литовской границе
В Литве завершила свою работу комиссия Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которая прибыла в страну для проверки сигналов агентства о многочисленных нарушениях прав человека со стороны пограничников Литвы. Отчёты агентства свидетельствуют – пограничники применяют силу к беженцам, заставляя их возвращаться на нейтральную полосу, где они остаются неделями – без еды, крыши над головой и необходимой медицинской помощи. Кроме того, пограничники отказываются принимать у мигрантов прошения о предоставлении убежища, ссылаясь на литовские законы.
После проверок всех указанных в отчётах фактов, глава Европейского агентства пограничной и прибрежной охраны Frontex Фабрис Лежери заявил, что данные в отчётах подтвердились, а виной тому принятые Литвой законы, которые не соответствуют европейским.
«Зафиксировано, если я правильно помню, почти 20 сообщений о серьёзных инцидентах, где подозреваются нарушения основных прав в Литве. В моём понимании, причиной этому является интерпретация прав Литвой. Вопрос в том, соответствуют ли законы Литвы об охране границы и предоставлении убежища законодательству Евросоюза»,
– цитирует Фабриса Лежери прибалтийский портал Delfi.
Теперь Frontex может свернуть свою миссию в Литве, однако Лежери не уточнил, когда это будет сделано. В Евросоюзе настаивают на том, что подобное отношение к мигрантам на литовской границе нарушает положение Европейской конвенции о правах человека. В Литве же уверяют, что они таким образом защищают не Литву, а весь Евросоюз.
А глава МИД Литвы Агне Билотайте так прямо и заявила – никаких разногласий у Брюсселя и Вильнюса не будет, если ЕС изменит своё законодательство в отношении мигрантов.
«Проблема заключается в том, что законодательство и миграционная политика Евросоюза не соответствуют реалиям дня сегодняшнего, когда предпринимаются подобные атаки против Литвы и против всего ЕС, когда живые люди используются как оружие»,
– прокомментировала обвинения Frontex журналистам глава МИД.
Она уверяет, что Литва будет поднимать вопрос изменений европейского миграционного законодательства в Брюсселе, чтобы в дальнейшем не было подобных разногласий.
Что же касается миссии Frontex, которая может покинуть Литву, то, по словам министра, всё равно срок работы этой миссии подходил к концу.
Однако в Брюсселе думают по-другому и уже пригласили послов Польши, Литвы и Латвии на заседание Еврокомиссии – обсудить «мигрантов с детьми, застрявших в лесу».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





26
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 14:20
Зима близко: Латвия будет молиться, Литве поможет Беларусь
15 октября 2021, 09:45
Железная дорога Литвы подсчитывает убытки и меняет планы
16 октября 2021, 00:55
Больше сотни человек умерло после вакцинации за год. В Швейцарии повинились: "Мы сожалеем"
14 октября 2021, 12:45
The Telegraph: Войну с Польшей Евросоюз проиграет
15 октября 2021, 15:35
Евросоюз и Польша – чья возьмёт, когда на кону большие деньги?
15 октября 2021, 10:50
«В Америке есть группы, которые пишут на нас доносы»: председатель КСОРС США Елена Брэнсон о своём возвращении в Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, риск...
16 октября 2021, 19:35
"Россия ждёт момента": Украинский стратег "раскрыл" план Кремля
16 октября 2021, 20:10
В ГД указали на желание европейских послов изменить российский закон о виноделии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.