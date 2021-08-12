В Вильнюсе требуют отставки правительства

Поводом для начала протеста стали «паспорта возможностей» для тех, кто прошёл вакцинацию

Пока Вильнюс борется с нелегальными мигрантами, выясняет отношения с Белоруссией и ссорится с Китаем, в самой Литве, как оказалось, назревает недовольство нынешним правительством.

И недовольство это вылилось в масштабный митинг прямо перед зданием Сейма.

Поводом для протеста стали «паспорта возможностей», которые будут выдаваться только тем гражданам, кто прошёл вакцинацию. У остальных, соответственно, возможности резко уменьшатся. Это и возмутило граждан Литвы.

Уже накануне литовцев призывали «готовить плакаты, барабаны и свистки, а также алюминиевые кастрюли, тазики и половники, чтобы было больше шума, для импровизированной очистки Авгиевых конюшен», имея в виду парламент Литвы.

Дело в том, что депутаты собрались принять целый пакет поправок в действующее законодательство, которые ограничат права и свободы непривитых граждан страны.

«Сейчас Сейм планирует принять поправки к законам, пакет целый. Согласно поправкам уже в сентябре непривитые граждане будут ограничены в правах, то есть не смогут ездить на общественном транспорте, заходить в большие продуктовые магазины и ещё планируется целый ряд других ограничений. То есть это прямое конституционное нарушение, которое правительство и Сейм Литвы хотят ввести»,

– рассказал журналистам экс-депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов.

Он напомнил, что всё это чем дальше, тем больше напоминает события 1941 года, когда «некоторым прикрепляли звёзды Давида».

Если не протестовать, впереди ждёт военная диктатура, уверен экс-депутат, по его словам, осенью будет ещё хуже, если сейчас народ не заставит власти пересмотреть свою позицию.

К зданию Сейма в Вильнюсе пришло около пяти тысяч человек по оценке полиции, что очень много для маленькой Литвы. Протестующие установили сцену, «украшенную» колючей проволокой и звёздами Давида, а рядом поставили стилизованную виселицу.

Возмущение у митингующих вызывают не только ограничения, но и намерения властей принять закон о том, чтобы не оплачивать больничные листы непривитым гражданам и даже отказать им в медицинской помощи.

С каждым часом митинга ситуация накалялась и в какой-то момент от коронавирусной темы перешли к отставке правительства, эту идею протестующие встретили с одобрением.

Наступил вечер вторника. Митингующие окружили здание Сейма и не позволяли депутатам его покинуть, требуя немедленного роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Не помогло и обращение президента Литвы Гитанаса Науседы, который со своей страницы в социальной сети Facebook обратился к народу с призывом разойтись и дать выйти из здания Сейма депутатам.

«Демократия – это не анархия. Свобода слова – это не свобода оскорблять, а свобода протеста – это не свобода насилия»,

– пытался вразумить своих граждан Науседа.

Не помогло. В руках у протестующих оказались палки и камни, которые полетели в полицейских. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ, среди митингующих есть пострадавшие, так же, как и среди полицейских.

Дубинками и слезоточивым газом к полуночи удалось оттеснить толпу от здания Сейма, чтобы выпустить депутатов. И только к двум часам ночи удалось стабилизировать ситуацию в центре Вильнюса.

В среду, 11 августа, Вильнюс подводил итоги – 26 граждан задержаны полицией, более десяти полицейских получили травмы.

«Вчера митингующие у Сейма перешли очень много границ. Таким образом они не только создали угрозу для других людей, но и дискредитировали волю людей, которую выражают на митингах. Ночью, после требования прекратить незаконную акцию, вспышка агрессии против должностных лиц не имела ничего общего с демократией. Это были действия, направленные против нашего государства»,

– заявила председатель Федерации сотрудников правоохранительных органов Литвы (LTPF) Лорета Сошчекене, оправдывая применение полицейскими слезоточивого газа.

Одновременно с беспорядками в столице, в лагере для мигрантов в Руднинкае беженцы устроили бунт, сломали ограждение и покинули лагерь. Глава МВД Литвы Агне Билотайте из всего произошедшего сделала вывод: «Беспорядки у Сейма и бунт нелегалов являются одной хорошо скоординированной акцией, направленной против государства Литва».

Ничего удивительного. Литве, которая постоянно вмешивается в дела других государств, проще всего судить по себе.