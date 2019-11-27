В Вильнюсе российская несистемная оппозиция хоронила Путина – порвали два баяна

Они даже составили списки людей, которых будут люстрировать

В ноябре столица Литвы Вильнюс стала площадкой, на которой несистемная российская оппозиция собрала очередную конференцию, назвав её «Форум свободной России». Мероприятие провели на американские и британские деньги, организатором выступил живущий теперь в США Гарри Каспаров. С 2013 года он сколачивает российских эмигрантов из числа «бывших и обиженных режимом». Литовская пресса с пафосом отметила: «В одном строю с Каспаровым сегодня стоят лучшие люди России, самые известные политики и общественные деятели, международные эксперты, блогеры и представители культурной среды: Лев Пономарёв, Андрей Илларионов, Игорь Чубайс, Олег Сенцов, Евгений Киселёв, Марат Гельман, Евгения Чирикова и другие».

«Форум свободной России». Фото: dw.com

Впрочем, это восторг официоза; несистемные издания и литовцы в массе своей не одобряют проведения в стране подобных шоу – они попахивают вмешательством во внутренние дела другого государства. Даже на уровне литовского парламента прозвучали заявления о нежелательности проведения подобных мероприятий, которые сопровождаются ритуальными заявлениями вроде того, что «ещё один удар, и кремлёвский антинародный режим рухнет».

«Оппозиционеры не способны ни на индивидуальную, ни на коллективную работу. Они находятся вне мейнстрима основных противостоящих геостратегических интересов. Они не являются моральными примерами для большинства людей русской культуры. В этом их катастрофа. В этом же благо для страны, против которой они идут войной», - считает литовский историк Валерий Иванов.

Валерий Иванов, литовский историк. Фото: ru.delfi.lt

Он не одинок в оценках. «Ты действуешь, как враг своей родине, если не умеешь радоваться её достижениям. Кроме того, я встречал массу цитат оппозиционеров, где они буквально желают развала своей стране и называют быдлом свой народ. Эстонская интеллигенция, как бы ни смотрела на происходящее, свой народ никогда так не называет», - говорит политолог Эдуард Тинн из Таллина, делая упор на том, что российская оппозиция сегодня крайне непатриотична.

Эдуард Тинн, эстонский политолог. Фото: ee.sputniknews.ru

Однако «революционеров» ничто не смущает. Они прокручивают заезженные пластинки, упрекая коллективный Запад в безделье, излишнем либерализме, в непонимании российской действительности. Сами «каспаровцы», претендуя на роль экспертов, смотрят на себя как на транснациональную элиту. Они видят на месте будущей России несколько удельных княжеств. Ещё большую злобу у них вызывают любые разговоры о том, что у России и русских есть достойное, благополучное будущее. С трибуны в Вильнюсе говорили прямо: для России есть только один сценарий – распад и раздел между цивилизованными странами. И обязательно Гаагский трибунал для тех, кто правит Россией сегодня!

Леонид Калашников, депутат ГД. Фото: Свободная Пресса

Леонид Калашников, председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (фракция КПРФ) в кратком комментарии отметил: «Врагов России, таких же оппозиционеров, как бывший премьер Михаил Касьянов, которого звали «Миша 2%», оттащили от кормушки. Но им очень хочется к ней вернуться!»

Работающие в Вильнюсе российские дипломаты в пресс-релизе посольства заявили: «…участие литовского МИД в организации встреч несистемных оппозиционеров дискредитирует дипломатию Литвы и является открытым вмешательством во внутренние дела РФ».

Речь действительно идёт о вмешательстве, и очень жаль, что вся реакция на это свелась к пресс-релизу посольских чиновников. На таких встречах строятся планы провокационно-подрывной деятельности, смены власти в России насильственным путём, развала страны...

«Власти Литвы нагло, а другого слова и не подберёшь, вмешиваются во внутренние дела России, собирая сходки представителей так называемой несистемной оппозиции и окопавшихся здесь «политэмигрантов», инструктируя их ни много ни мало по методам изменения строя в РФ», – не сомневается чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литовской Республике Александр Удальцов. – «Дискуссии о принципах российской государственности – можно ли считать современную Россию империей? Удар снаружи, как начало российской революции. Может ли россиянам помочь украинский опыт борьбы с режимом? Кто виноват и что делать с перспективой возможной интеграции России и Беларуси [эти деятели являются закоренелыми противниками углублённой интеграции РФ и РБ. – А.И.]? Новый Мюнхен: сыграла ли ставка Путина на усталость коллективного Запада?» И так далее.

А главный враг оппозиции – Владимир Путин. Для демонтажа его антинародного режима, твердили в Вильнюсе, нужны революционные изменения, но нет ресурсов, чтобы устроить русский майдан, нет должной решимости. Внутренних возможностей для костров из покрышек на Красной площади тоже нет и в ближайшее время не предвидится. Тем не менее Путин, рассуждали собравшиеся на «Форуме свободной России», должен потерпеть серьёзное геополитическое поражение, которое вкупе с внутренними проблемами внутри страны – социально-экономическими, инфраструктурными – пошатнёт режим.

Вот способ, каким политическая пешка Гарри Каспаров норовит пройти в политические ферзи: «…всё равно должен быть серьёзный удар снаружи. Система выстроена так, что изнутри, без давления извне, её демонтировать практически невозможно». Это сформулированная в Вильнюсе стратегическая установка российской оппозиции в новом электоральном цикле 2021-2024 годов. Её огласил Иван Тютрин, бывший соратник покойного Бориса Немцова.

А порядок действий предлагается такой: «Давайте снизу организовывать гражданское общество, которое будет потихонечку расти и в какой-то момент дозреет». Словом, работы у несистемной российской оппозиции – непочатый край.

В начале статьи я отметил, что рядовые граждане Литвы не в восторге от проведения в стране таких странных мероприятий, как слёты российской оппозиции. Послушаем же, как звучит глас народа: «Форум свободной России» напоминает тусовку мужиков в гараже. Так себе мужички: один спился, другого бросила жена, третий никогда не работал, сидит на шее у мамы и постоянно клянчит деньги. Вот соберутся они. Достанут бутылочку беленькой, нехитрую закуску и давай обсуждать мировые проблемы.

И Трампа обсудят, и Путина, вниманием не обойдут Европу, отдельно поговорят за Меркель и Макрона. И чем будет больше выпитого, тем горячее будут разговоры. Наконец вскочит один, расстегнёт ворот рубахи:

- Что же творится-то!? Пора порядок наводить!

Такую же картину мы можем с вами наблюдать и на форуме. Постоянные участники - это Бабченко, Муждабаев, Мария Алехина-пусси райт, Олег Сенцов. А также выдающийся философ нашего времени Божена Рынски-Курицына. На Украине заявила, что россияне завидуют украинцам, непонятно только, почему миллионы украинцев приезжают в Россию, а не наоборот!»

И заключительная цитата: «Они на полном серьёзе обсуждали, как будут обустраивать Россию, после того как кровавый режим рухнет. Они даже составили списки людей, которых будут люстрировать. Вы со своей жизнью разберитесь, вы бегаете из одной страны в другую, вы поливаете грязью свою родину. Думаете, к вам на Западе хорошо относятся? Да они прекрасно видят, что вы из себя представляете. Пройдёт время, и вы даже Западу будете не нужны».