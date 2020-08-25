В Вильнюсе решают будущее Белоруссии

Участники форума, посвящённого будущему соседней страны, решают, как помочь белорусской оппозиции

Литва продолжает принимать самое деятельное участие во всех белорусских событиях. По мнению главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, Евросоюз слишком медленно вырабатывает единую позицию по ситуации в Белоруссии, к тому же эту единую позицию следует выразить не на словах, а закрепить в документе и побыстрее ввести санкции в отношении представителей белорусских властей.

«Сегодня важно всем вместе заявить, что то, что происходит в Белоруссии, является неприемлемым, к этому нельзя проявлять толерантность. Жители соседней страны многого не требуют – лишь диалога со своей властью и возможности самостоятельно решать будущее своей страны. Мы должны встать на их сторону, и это не только заявления, но и быстрое введение санкций»,

– заявил в понедельник Линас Линкявичюс, выступая в Вильнюсе на форуме имени К. Калинаускаса (Константина Калиновского).

Он призвал участников форума подумать над тем, какие практические меры можно предпринять, чтобы помочь оппозиции в соседней стране.

Приветствовала участников форума и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская – письмом, в котором рассказала, не жалея красок, как вооружённые монстры запугивают мирных протестующих белорусов, которые только и хотят – построить справедливую страну и жить в ней мирно и счастливо.

После того, как зачитали письменное обращение Тихановской, депутат Европарламента либерал Пятрас Ауштрявичюс напомнил всем присутствующим на форуме об «агрессивной политике России в отношении Беларуси», а также о тех опасностях, которые несёт не только Литве, но и всей Европе Белорусская АЭС.

«Мне трудно себе представить, что в этой атмосфере политического хаоса в скором времени будет начата эксплуатация новой АЭС, при строительстве которой было допущено множество технических ошибок»,

– уверен он.

Форум имени К. Калинаускаса, одного из руководителей восстания 1863 года, впервые проходит в Вильнюсе. Посвящён форум исключительно обсуждению будущего соседней страны – Белоруссии. И, конечно же, это не означает вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

По словам одного из организаторов форума, депутата Сейма Жигимантаса Павилёниса, цель форума – узнать, чего именно ожидают белорусы (безусловно – оппозиционные белорусы) от Литвы и от Запада, какую помощь хотят получить. А также на форуме обсуждается, как и чем европейское сообщество может помочь белорусам, чтобы их борьба стала «более эффективной».

Накануне открытия форума, в воскресенье 23 августа, в странах Балтии прошла акция «Путь свободы», во время которой граждане Литвы, Латвии и Эстонии выстраивались в живые цепи, символизирующие солидарность с белорусской оппозицией. Самая масштабная акция прошла в Литве, в которой приняли участие президент Гитанас Науседа, экс-президенты, депутаты и члены правительства. Но не все. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не присутствовал на мероприятии, что было замечено и оценено.

«Я думаю, это была ошибка. Там был и спикер, и президент, было бы символично, если бы присутствовали все главы страны. «Путь свободы» – символический жест, я думаю, имело бы смысл в нём участвовать всем, кто мог»,

– рассказал в понедельник экс-советник премьер-министра Литвы Скирмантас Малинаускас в интервью радиостанции Žinių radijas.

В работе форума принимают участие спецдокладчик ООН о положении с правами человек в Беларуси Анаис Марин, заместитель госсекретаря США Стивен Биген, председатель Комитета по делам Европы сената Франции Жан Бизе, известный французский философ Бернар-Анри Леви, посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель, экс-премьер Молдовы Майя Санду и другие иностранные гости.