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В Вильнюсе признали – угрозы от учений «Запад-21» нет

01 сентября 2021, 14:00  •  19 • Война
В странах Северной Европы повышают свою боеготовность, в Польше – паникуют
Вот уже вторую неделю вооружённые силы Швеции повышают свою боеготовность – там это называют «адаптируют боеготовность». А адаптируют эту боеготовность в связи с тем, что в сентябре состоятся совместные российско-белорусские военные учения «Запад – 21». Проходить военные учения будут на территории Западного военного округа России и на территории Белоруссии, что вызвало беспокойство в странах Северной Европы и Балтии. При том, что подобные учения проходят каждые четыре года и ни разу не возникало никаких инцидентов, которые можно было бы расценить как провокацию. А ведь именно к провокациям и готовится Север Европы.
«Мы усилили наблюдение на море и следим за их передвижениями как из Финского залива в Гданьский залив, так и из Северного моря и северной части Атлантики в Балтийское море»,
– цитирует шведская газета Dagens Nyheter генерал-лейтенанта ВС Швеции Микаэля Клаэссона (Michael Claesson).
А польское интернет-издание Wirtualna Polska паникует – в первых числах сентября в Белоруссию на аэродром в Барановичах прибудут российские самолёты! На что пользователи в комментариях резонно замечают: «Если в Польше и в Прибалтике находятся американские войска неподалеку от российской границы, то почему российские военные не могут прибыть на время в Белоруссию?».
Но американские военные на территории европейских стран является «нормой», тогда как российские войска на территории Союзного государства – «угроза».
На этом фоне в Литву прибыло американское подразделение из 400 военнослужащих в рамках ротации. Военных разместили в новом лагере «Геркус» в Пабраде.
«Приятно, что новый американский батальон будет размещён в Литве до начала учений «Запад-2021». Ситуация с безопасностью в региона крайне напряжённая, а присутствие в Литве войск США во время учений «Запад-2021» существенно укрепит нашу безопасность. Мы рады снова видеть американских военных в Литве. Со своей стороны мы стремимся создать для сил США в Литве постоянный дом, чтобы их присутствие здесь было постоянным»,
– не скрывал радости министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и не забыл лишний раз напомнить «западным партнёрам», что Литва исправно тратит 2% ВВП на оборону, а в будущем обещает тратить ещё больше – 2,2%.
Глава Минобороны не упустил случая попугать население страны тем, что в любой момент могут случиться провокации, однако успокоил – «защитники» прибыли, можно не переживать.
Вместе с тем Анушаускас вынужден был признать – пока никакой угрозы со стороны России и Белоруссии нет, предстоящие учения «Запад – 21» – это «фактор напряжённости, но не угрозы». По крайней мере, министр эту угрозу пока не наблюдает.
«Не надо придавать этой ситуации какую-то угрозу, пока её нет. Военных частей, логистики, вооружения в масштабах, чтобы создать реальную угрозу в регионе, мы в связи с учениями «Запад-2021» не видим. Пока этого нет, будущие учения мы оцениваем как фактор напряжённости, который всегда сопутствует проведению таких крупных маневров»,
– рассказал глава Минобороны журналистам.
Он отметил, что официальный Вильнюс вместе с руководством Альянса займут «наблюдательную позицию» по отношению к учениям.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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