Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Главная / В России

«В виде электронного документа»: в России появилась возможность встать на учёт по месту пребывания через госуслуги

02 сентября 2021, 22:00  •  62 • В России
МВД России совместно с Минцифры РФ разработали сервис, позволяющий регистрироваться по месту пребывания при помощи сервиса госуслуг. Нововведение доступно для обладателей подтверждённой учётной записи в сервисе. Свидетельство о регистрации поступит пользователю в личный кабинет портала государственных услуг в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью.
 
РИА Новости © Алексей Сухоруков
 

В России появилась возможность зарегистрироваться по месту пребывания при помощи сервиса «Госуслуги». При этом визит в МВД или МФЦ не потребуется, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел РФ.

Соответствующий цифровой сервис разработан МВД России совместно с Минцифры РФ. Отмечается, что для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуг», а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ. Услугу предоставляют более чем 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции.

«Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала «Госуслуг» в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа», — пояснили в пресс-центре МВД.

Электронный документ впоследствии можно распечатать и предъявить в случае необходимости.

«Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы. С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учёту, сделают её более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учёта», — говорится в сообщении на сайте МВД-Медиа.

Кроме того, удалённая регистрация позволит сократить количество личных визитов граждан в профильные ведомства.

Помимо прочего, с 1 июля 2022 года появится возможность воспользоваться порталом «Госуслуги» для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уверен, что услуга будет востребована.

В беседе с RT он отметил, что цифровизация всё большего количества госуслуг позволяет заниматься ими быстрее и оперативнее. В частности, он привёл пример поездок в транспорте, во время которых при помощи электронных гаджетов можно заняться подачей заявлений.

«Востребовано это будет. Цифровизация — это процесс, который облегчает жизнь нашим гражданам... Это удобно, это ускоряет процессы, это снижает возможность для расцветания бытовой коррупции, для каких-то злоупотреблений со стороны должностных лиц», — заключил депутат.

Добавим, в конце августа в Минфине РФ рассказали, что на портале «Госуслуги» запущен сервис по противодействию финансовому мошенничеству. Он позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

По словам заместителя министра финансов России Михаила Котюкова, данный раздел позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, а также «давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени».

«Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами», — отметил он.

Кроме того, в конце августа в Москве пополнился перечень госуслуг, которые можно получить в электронном виде. С 25 августа на портале mos.ru можно подать заявление на получение компенсации расходов на покупку предметов и средств, предназначенных для ухода за новорождёнными. Ранее для получения такой компенсации нужно было обращаться в отдел соцзащиты по месту жительства.

Помимо этого, московские семьи там же могут заявить о желании получить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

С нового учебного года (2021/2022) появилась возможность подать заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в городских и муниципальных образо­вательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





62
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 01:50
«Прошёл обкатку в районах боевых действий»: как модернизируется российский зенитно-ракетный комплекс «Тор»
30 августа 2021, 21:35
Прямое сообщение и замена кукурузнику: каковы перспективы развития региональной авиации России
31 августа 2021, 20:30
«Детям не дают говорить с отцом»: россиянина, арестованного в Швейцарии по запросу США, отказались экстрадировать в РФ
01 сентября 2021, 07:30
Обжалование штрафов онлайн, правила перевозки животных, «Пушкинская карта»: что изменится в жизни россиян в сентябре
01 сентября 2021, 13:55
Коснётся более чем 3,5 млн граждан: в России вступает в силу гаражная амнистия
31 августа 2021, 18:40
«В целях обеспечения социальной защиты»: Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под...
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зе...
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
29 августа 2021, 17:15
На Украине заявили о будущей "жертве" Зеленского
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.