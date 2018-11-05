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В ВФПС заявили, что продолжат проводить соревнования в Крыму
05 ноября 2018, 19:39 • 51 • Украина
Президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Владимир Силкин заявил, что организация продолжит проводить соревнования в Крыму после решения Международной федерации парусного спорта (World Sailing) не рассматривать жалобу Федерации парусного спорта Украины (ВФУ).
© Василий Батанов РИА Новости
«Формально вопрос отложили на 12 месяцев и не стали рассматривать, но мы довольны итогами. Смогли показать свою открытость и желание идти на компромиссы, лишь бы сохранить спорт в Крыму», — приводит слова главы ВФПС ТАСС.
По его словам, Украина продемонстрировала желание уничтожить спорт на полуострове.
«Причём это в основном касается детского спорта. Тем не менее, к счастью, Крым продолжит проводить соревнования по парусу», — сказал Силкин.
По его словам, в ВФПС объяснили World Sailing всю ситуацию, для чего была проделана большая работа.
«Украинская сторона написала письмо о том, что Россия оккупировала Крым, что там опасно. Из World Sailing их никто не поддержал, как и вопрос об исключении ВФПС», — добавил президент российской организации.
Ранее сообщалось, что Международная федерация парусного спорта не стала отстранять Россию.
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