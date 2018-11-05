В ВФПС заявили, что продолжат проводить соревнования в Крыму

Президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Владимир Силкин заявил, что организация продолжит проводить соревнования в Крыму после решения Международной федерации парусного спорта (World Sailing) не рассматривать жалобу Федерации парусного спорта Украины (ВФУ).

«Формально вопрос отложили на 12 месяцев и не стали рассматривать, но мы довольны итогами. Смогли показать свою открытость и желание идти на компромиссы, лишь бы сохранить спорт в Крыму», — приводит слова главы ВФПС ТАСС.

По его словам, Украина продемонстрировала желание уничтожить спорт на полуострове.

«Причём это в основном касается детского спорта. Тем не менее, к счастью, Крым продолжит проводить соревнования по парусу», — сказал Силкин.

По его словам, в ВФПС объяснили World Sailing всю ситуацию, для чего была проделана большая работа.

«Украинская сторона написала письмо о том, что Россия оккупировала Крым, что там опасно. Из World Sailing их никто не поддержал, как и вопрос об исключении ВФПС», — добавил президент российской организации.

Ранее сообщалось, что Международная федерация парусного спорта не стала отстранять Россию.