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В версию США об источнике COVID-19 не поверили даже британцы: "Учитывая нескончаемые совпадения…"
04 января 2021, 03:15 • 43 • Политика
В США назвали версию происхождения коронавируса, в которую не поверили даже в Британии. "Учитывая нескончаемые совпадения, связанные с основными игроками…" - комментируют британцы.
Заместитель советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер считает "наиболее вероятным источником" происхождения коронавируса утечку из лаборатории в Китае. Британцы попросили представить доказательства и выступили с собственными версиями.
Американский чиновник, как это обычно бывает, сослался на некие разведданные, которые нельзя никому показывать, но которым можно верить на 100%. Даже читатели британского таблоида Daily Mail не поверили в искренность Белого дома.
- пишет читатель под ником igowild.
- отмечает Je suis.
- пишет уже читатель из США под ником Homer_Simpson.
Напомним, что днём ранее с заявлением по поводу происхождения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выступил глава МИД Китая. По его словам, причиной глобального распространения болезни стали небольшие очаги в различных странах мира, а Китай стал лишь первой страной, где нашли болезнь.
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