Заместитель советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер считает "наиболее вероятным источником" происхождения коронавируса утечку из лаборатории в Китае. Британцы попросили представить доказательства и выступили с собственными версиями.

Американский чиновник, как это обычно бывает, сослался на некие разведданные, которые нельзя никому показывать, но которым можно верить на 100%. Даже читатели британского таблоида Daily Mail не поверили в искренность Белого дома.

Нет ни малейшего доказательства того, что это было из лаборатории,

- пишет читатель под ником igowild.

Учитывая нескончаемые совпадения, связанные с основными игроками и B&MG Foundation (фондом Билла Гейтса, у которого 18 месяцев назад даже не было продукта, но который при этом получил 1 миллион долларов в середине 2019 года), а также с участием этого фонда в Уханьской лаборатории - всё больше и больше кажется вполне возможным, что BG разработал вакцину по той самой причине, которая сейчас обсуждается,

- отмечает Je suis.

В Лондоне расположено множество биолабораторий. Это может быть лабораторная утечка. Лондон запретил поездки в другие части Великобритании, но разрешил международные поездки. Великобритания несёт ответственность. Бойкот Соединённому Королевству! Великобритания должна заплатить миру за ущерб, причинённый её вариантом (коронавируса), прежде чем она будет принята международным сообществом,

- пишет уже читатель из США под ником Homer_Simpson.

Напомним, что днём ранее с заявлением по поводу происхождения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выступил глава МИД Китая. По его словам, причиной глобального распространения болезни стали небольшие очаги в различных странах мира, а Китай стал лишь первой страной, где нашли болезнь.