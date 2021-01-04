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В версию США об источнике COVID-19 не поверили даже британцы: "Учитывая нескончаемые совпадения…"

04 января 2021, 03:15  •  43 • Политика
В США назвали версию происхождения коронавируса, в которую не поверили даже в Британии. "Учитывая нескончаемые совпадения, связанные с основными игроками…" - комментируют британцы.
Заместитель советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер считает "наиболее вероятным источником" происхождения коронавируса утечку из лаборатории в Китае. Британцы попросили представить доказательства и выступили с собственными версиями.
Американский чиновник, как это обычно бывает, сослался на некие разведданные, которые нельзя никому показывать, но которым можно верить на 100%. Даже читатели британского таблоида Daily Mail не поверили в искренность Белого дома.
Нет ни малейшего доказательства того, что это было из лаборатории,
- пишет читатель под ником igowild.
Учитывая нескончаемые совпадения, связанные с основными игроками и B&MG Foundation (фондом Билла Гейтса, у которого 18 месяцев назад даже не было продукта, но который при этом получил 1 миллион долларов в середине 2019 года), а также с участием этого фонда в Уханьской лаборатории - всё больше и больше кажется вполне возможным, что BG разработал вакцину по той самой причине, которая сейчас обсуждается,
- отмечает Je suis.
В Лондоне расположено множество биолабораторий. Это может быть лабораторная утечка. Лондон запретил поездки в другие части Великобритании, но разрешил международные поездки. Великобритания несёт ответственность. Бойкот Соединённому Королевству! Великобритания должна заплатить миру за ущерб, причинённый её вариантом (коронавируса), прежде чем она будет принята международным сообществом,
- пишет уже читатель из США под ником Homer_Simpson.
Напомним, что днём ранее с заявлением по поводу происхождения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выступил глава МИД Китая. По его словам, причиной глобального распространения болезни стали небольшие очаги в различных странах мира, а Китай стал лишь первой страной, где нашли болезнь.

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