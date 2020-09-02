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В версии о "Новичке" обнаружились первые нестыковки: Почему выжили пассажиры самолёта?

02 сентября 2020, 20:55  •  127 • Политика
Российские журналисты указали на первые явные нестыковки в версии о "Новичке". Почему, если этот яд действительно был применён, выжили пассажиры самолёта, с которыми летел Алексей Навальный, задалась вопросом Ольга Скабеева: "Все ведь были без спецкостюмов".
Российские журналисты выразили недоумение в связи с выводами немецких экспертов по поводу случившегося с Алексеем Навальным.
Ранее представитель правительства ФРГ передал, что местными специалистами в организме блогера были выявлены следы токсичного вещества из группы "Новичок".
Однако почему в таком случае живы все остальные, с кем так или иначе контактировал Навальный после своего предполагаемого отравления, задался вопросом Telegram-канал "Пул № 3".
Он напомнил, что после нападения на разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в целях безопасности уничтожали скамейки и двери. В случае же с блогером обошлись лишь "легкомысленной" запиской на двери в его палату: "Здесь лежит Навальный".
Англичане перегнули или немцы недогибают? […]. Сожгут ли теперь хомячков Навального, как кота Скрипаля? - пишет "Пул № 3".
Почти те же вопросы к Берлину возникли и у телеведущей Ольги Скабеевой. В своём Telegram-канале Skabeeva она заметила, что омские и немецкие врачи, соратники блогера, а также пассажиры, с которыми он летел, пока на здоровье не жаловались.
Все ведь были без спецкостюмов, а "Новичок" - нам рассказывали после Солсбери - очень опасен. Вопрос! - обратила внимание журналистка.

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