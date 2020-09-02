В версии о "Новичке" обнаружились первые нестыковки: Почему выжили пассажиры самолёта?

Российские журналисты выразили недоумение в связи с выводами немецких экспертов по поводу случившегося с Алексеем Навальным.

Ранее представитель правительства ФРГ передал, что местными специалистами в организме блогера были выявлены следы токсичного вещества из группы "Новичок".

Однако почему в таком случае живы все остальные, с кем так или иначе контактировал Навальный после своего предполагаемого отравления, задался вопросом Telegram-канал "Пул № 3".

Он напомнил, что после нападения на разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в целях безопасности уничтожали скамейки и двери. В случае же с блогером обошлись лишь "легкомысленной" запиской на двери в его палату: "Здесь лежит Навальный".

Англичане перегнули или немцы недогибают? […]. Сожгут ли теперь хомячков Навального, как кота Скрипаля? - пишет "Пул № 3".

Почти те же вопросы к Берлину возникли и у телеведущей Ольги Скабеевой. В своём Telegram-канале Skabeeva она заметила, что омские и немецкие врачи, соратники блогера, а также пассажиры, с которыми он летел, пока на здоровье не жаловались.