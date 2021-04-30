В версии о причастности России к взрывам чешский генерал обнаружил нестыковку

Чешский генерал назвал слова Праги об участии русских во взрывах на складах боеприпасов в Чехии бездоказательными.

Глава военной разведки Чехии, бриградный генерал Андор Шандор рассказал РИА Новости, что убедительных доказательств версии о причастности русских спецслужб во взрывах в Врбетице чешские власти не предоставили.

Он сказал, что не "говорит, что это неправда", но есть несостыковка - власти не предоставляют качественных доказательств о причастности русских. Его такое заявление удивило.

Шандор сообщил, что Чепига с Мишкиным были в Остраве, в гостинице, это факт, но их присутствие на складах во Врбетице отрицают как

как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат.

Ранее Чехия заявила, что ко взрывам во Врбетице, который произошел в 2014 году.ю причастны сотрудники ГРУ.

Москва назвала эти обвинения абсурдными, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией скандал вокруг расследования о взрывах во Врбетице.

Чехия выслала 18 русских дипломатов, а Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.