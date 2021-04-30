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В версии о причастности России к взрывам чешский генерал обнаружил нестыковку

30 апреля 2021, 12:15  •  176 • Политика
Чешский генерал назвал слова Праги об участии русских во взрывах на складах боеприпасов в Чехии бездоказательными.
Глава военной разведки Чехии, бриградный генерал Андор Шандор рассказал РИА Новости, что убедительных доказательств версии о причастности русских спецслужб во взрывах в Врбетице чешские власти не предоставили.
Он сказал, что не "говорит, что это неправда", но есть несостыковка - власти не предоставляют качественных доказательств о причастности русских. Его такое заявление удивило.
Шандор сообщил, что Чепига с Мишкиным были в Остраве, в гостинице, это факт, но их присутствие на складах во Врбетице отрицают как
как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат.
Ранее Чехия заявила, что ко взрывам во Врбетице, который произошел в 2014 году.ю причастны сотрудники ГРУ.
Москва назвала эти обвинения абсурдными, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией скандал вокруг расследования о взрывах во Врбетице.
Чехия выслала 18 русских дипломатов, а Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.

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