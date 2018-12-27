Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп не смог провести встречу на высшем уровне в Ираке — СМИ
«Комплексный подход»: какую роль сыграла Россия в сирийском урегулировании в 201...
Недовольный рождественскими подарками маленький житель Германии вызвал полицию
"Если нам что-то не понравится, быстро нанесем удар": Трамп пояснил, п...
Главная / Политика

В Верховной раде разглядели "необычайные плюсы" военного положения на Украине

27 декабря 2018, 10:24  •  134 • Политика
Военное положение в Украине, которое закончилось 26 декабря, остановило "продолжение агрессии со стороны России, а также мобилизовало западных партнеров страны", перечисляют в Верховной раде и добавляют, что это "необычайные плюсы" военного положения.
Стало известно, что первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook позитивно отозвалась о военном положении в стране.
Так, по ее мнению, военное положение якобы остановило "продолжение возможных провокаций РФ на суше и море".
Депутат уверяет, что в десяти регионах "был отработан механизм координации военных". Кстати, буквально несколько дней назад ВСУ пришли в один из домов отдыха на границе с Крымом. Показав руководству документ, согласно которому они могут квартироваться в номерах, так как в стране военное положение", солдаты заселились в апартаменты. В итоге они разгромили гостиницу, разбили витражные окна и вынесли дорогую технику.
Однако в Верховной раде уверены, что военное положение сказалось на стране только самым благополучным образом, а солдаты вели себя "чрезвычайно достойно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

134
Источник
Похожие новости
26 декабря 2018, 21:24
"Осьминог" остановил кибератаку на штаб ВС Турции — Эрдоган
27 декабря 2018, 07:09
"Угрозы на морских направлениях нарастают": Эксперт - о ракетах США на границах России
27 декабря 2018, 10:24
В Верховной раде разглядели "необычайные плюсы" военного положения на Украине

26 декабря 2018, 21:24
СНБО Украины через день после России скопировал "санкционный манёвр"
27 декабря 2018, 00:39
Лукашенко - "тяжёлый переговорщик": Эксперт оценил предстоящую встречу лидеров России и Белоруссии
26 декабря 2018, 18:09
Эксперт: Выход Катара из ОПЕК — ставка на Россию
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 декабря 2018, 03:54
Шантаж Лукашенко на мотив «не братья» (Руслан Осташко)
27 декабря 2018, 03:54
"Чеченцы бы сразу принесли результат": Умаров ответил на статью The Times о...
27 декабря 2018, 03:54
"Хитрый план Порошенко закончился пшиком": Эксперты - о попытке украинского...
27 декабря 2018, 02:09
«Если бы на Донбассе воевали чеченцы, результат был бы мгновенным»: в республике отве...
27 декабря 2018, 00:39
Рэпер Элджей стал персоной нон грата на Украине после концерта в Киеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
26 декабря 2018, 05:09
"Путин применил климатическое оружие" - в Сети высмеяли заявления Турчинова об украинском флоте в Азовском море
26 декабря 2018, 11:39
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
21 декабря 2018, 17:54
При встрече с Путиным украинский журналист "сам не поверил" в свою провокацию
21 декабря 2018, 04:54
Все-таки война? Порошенко перебросил десантников к Азовскому морю
20 декабря 2018, 22:24
Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
23 декабря 2018, 08:54
"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.