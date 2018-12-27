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В Верховной раде разглядели "необычайные плюсы" военного положения на Украине
27 декабря 2018, 10:24 • 134 • Политика
Военное положение в Украине, которое закончилось 26 декабря, остановило "продолжение агрессии со стороны России, а также мобилизовало западных партнеров страны", перечисляют в Верховной раде и добавляют, что это "необычайные плюсы" военного положения.
Стало известно, что первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook позитивно отозвалась о военном положении в стране.
Так, по ее мнению, военное положение якобы остановило "продолжение возможных провокаций РФ на суше и море".
Депутат уверяет, что в десяти регионах "был отработан механизм координации военных". Кстати, буквально несколько дней назад ВСУ пришли в один из домов отдыха на границе с Крымом. Показав руководству документ, согласно которому они могут квартироваться в номерах, так как в стране военное положение", солдаты заселились в апартаменты. В итоге они разгромили гостиницу, разбили витражные окна и вынесли дорогую технику.
Однако в Верховной раде уверены, что военное положение сказалось на стране только самым благополучным образом, а солдаты вели себя "чрезвычайно достойно".
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