Военное положение в Украине, которое закончилось 26 декабря, остановило "продолжение агрессии со стороны России, а также мобилизовало западных партнеров страны", перечисляют в Верховной раде и добавляют, что это "необычайные плюсы" военного положения.

Стало известно, что п ервый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко н а своей странице в Facebook позитивно отозвалась о военном положении в стране.

Так, по ее мнению, во енное положение якобы остановило "продолжение возможных провокаций РФ на суше и море".

Депутат уверяет, что в десяти регионах "был отработан механизм координации военных". Кстати, буквально несколько дней назад ВСУ пришли в один из домов отдыха на границе с Крымом. Показав руководству документ, согласно которому они могут квартироваться в номерах, так как в стране военное положение", солдаты заселились в апартаменты. В итоге они разгромили гостиницу, разбили витражные окна и вынесли дорогую технику.