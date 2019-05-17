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В Верховной раде распалась коалиция, поставив парламент под угрозу роспуска

17 мая 2019, 12:39  •  89 • Украина

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, что является основанием для роспуска парламента страны. Заявление о выходе из коалиции сделал в пятницу на пленарном заседании Рады глава фракции, в которую входит 80 депутатов, Максим Бурбак.

"Коалиция выполнила свои задачи <...> Это уже история. Нужно формировать новую коалицию с новой повесткой дня, именно поэтому мы заявляем о выходе из большинства", - сказал он.

По словам Бурбака, к такому решению "фронтовиков" вынудили "новые обстоятельства" в стране, которые "требуют максимальной консолидации государственных сил в парламенте".

"Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция", - отметил глава фракции. В этой связи он призвал Раду сформировать новую коалицию "с новой повесткой дня". "Народный фронт" призывает партии немедленно начать консультации по поводу подготовки нового коалиционного соглашения с новым планом действий", - сказал Бурбак.

Таким образом, у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства, в противном случае президент страны имеет право распустить Раду.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии" и "Батькивщины". Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Позже "Самопомощь", "Радикальная партия" и "Батькивщина" заявили о выходе из коалиции.

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