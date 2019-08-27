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В Верховной раде прошли следственные действия

27 августа 2019, 13:39  •  116 • Украина
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.
 
РИА Новости
 

По его словам, за 10 минут до того, как должно было начаться тестирование обновлённой системы голосования, в помещение «без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда» зашли 12 следователей и работников СБУ и ГБР.

«Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей аппарата в зал», — цитирует Парубия Интерфакс-Украина.

В июле сообщалось о следственных действиях в офисе президента Украины Владимира Зеленского. В его администрации эту информацию назвали фейком.

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