В Верховной раде предложили расстрелять Порошенко за госизмену

Скандально известный украинский депутат Олег Ляшко заявил, что президенту Незалежной можно назначить и наказание. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Порошенко причастен к фактам хищений контрафактной продукции из России.

"Расстрелять за государственную измену", - заявил Ляшко, выступая с трибуны Верховной рады. Его цитируют "Дни.ру". - Это большое преступление, это государственная измена".

Он также отметил, что в настоящее время парламент не должен молчать. Кроме того, в Верховной раде сейчас должны максимально оперативно создать комиссию для обнародования фактов разворовывания в армии.