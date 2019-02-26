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В Верховной раде предложили расстрелять Порошенко за госизмену

26 февраля 2019, 22:39  •  140 • Политика
Депутат Олег Ляшко, выступая с трибуны Верховной рады, предложил расстрелять украинского президента Петра Порошенко за государственную измену.
Скандально известный украинский депутат Олег Ляшко заявил, что президенту Незалежной можно назначить и наказание. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Порошенко причастен к фактам хищений контрафактной продукции из России.
"Расстрелять за государственную измену", - заявил Ляшко, выступая с трибуны Верховной рады. Его цитируют "Дни.ру". - Это большое преступление, это государственная измена".
Он также отметил, что в настоящее время парламент не должен молчать. Кроме того, в Верховной раде сейчас должны максимально оперативно создать комиссию для обнародования фактов разворовывания в армии.

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