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В Верховной раде потребовали денонсировать договор о сотрудничестве с РФ в Азовском море

10 июля 2018, 22:09  •  116 • Украина

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от партии "Самопомощь" зарегистрировала в Верховной раде законопроект о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно сообщению на сайте парламента, проект во вторник передан на рассмотрение руководства Рады.

"Мы требуем от президента Украины срочно подать в Верховную раду проект закона о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. А также в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи закона Украины о Национальной безопасности Украины обратиться с посланием к Раде по внутреннему и внешнему состоянию Украины в связи со строительством моста через Керченский пролив и агрессивными действиями РФ в Азовском море", - пояснил во время выступления в Раде представитель партии Семен Семенченко.

Пока текст документа и пояснительная записка к нему на сайте украинского парламента отсутствуют.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи президентами России Владимиром Путиным и Украины Леонидом Кучмой. На основании данного соглашения, вступившего в силу 23 апреля 2004 года, страны определили статус Азовского моря и Керченского пролива, признав их своими исторически внутренними водами.

Также в договоре были прописаны возможности передвижения по указанной акватории торговых судов и военных кораблей, российско-украинское сотрудничество, в том числе и в совместной деятельности в области судоходства. Любые споры, связанные с договором, было решено определять "путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами".

В 2015 году подобный законопроект уже был зарегистрирован в украинском парламенте. Однако тогда министерство иностранных дел и ряд силовых ведомств Украины не рекомендовали Раде денонсировать соглашение. В МИД тогда пояснили, что это может привести к блокированию украинских портов в Азовском море.

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