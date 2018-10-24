В Верховной Раде ополчились на Киев за дискриминацию крымчан

По мнению Юрия Мирошниченко, если Украина считает Крым своей территорией, то должна выполнять все обязательства перед крымчанами, гарантированные конституцией, в том числе платить пенсии.

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Мирошниченко раскритиковал Киев за невыполнение социальных обязательств перед жителями Крыма.

По его словам, если Киев считает Крым украинским, то обязан выполнять все обязательства, гарантированные жителям региона конституцией. Сейчас же, подчеркнул представитель фракции «Оппозиционный блок», крымчане дискриминированы в части социальных выплат и пенсий, дискриминированы и те, кто едет из Крыма на Украину.

Напомним, Крым стал российским регионом после того, как весной 2014 года почти 97% его жителей проголосовали за вхождение в состав России. Украина отказалась признать результаты референдума и продолжает считать Крым украинским, однако не только прекратила выплату пенсий и пособий, но и перекрыла канал, по которому на полуостров поступала пресная вода.

Заявление Мирошниченко прозвучало в эфире телеканала NEWSONE.