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В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским

14 сентября 2021, 05:25  •  131 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "НАШ" рассказал, какое условие нужно выполнить Киеву, чтобы президент России Владимир Путин встретился в Владимиром Зеленским.
По словам Бойко, условием встречи двух лидеров должна стать конструктивная подготовка Киева к переговорам. Слова нардепа приводит РИА Новости.
При этом депутат Рады отметил, что вопрос принадлежности Крыма в ходе переговоров Путин обсуждать не будет. А тот факт, что украинское руководство пытается выдвинуть тему Крыма на передний план, говорит о отсутствии конструктивной ситуации и неготовности Киева к участию во встрече на таком уровне.
Народный депутат подчеркнул, что в личных переговорах Зеленского и Путина заинтересована прежде всего украинская сторона.
Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что для России больше не существует темы Крыма.

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