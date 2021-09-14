В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "НАШ" рассказал, какое условие нужно выполнить Киеву, чтобы президент России Владимир Путин встретился в Владимиром Зеленским.

По словам Бойко, условием встречи двух лидеров должна стать конструктивная подготовка Киева к переговорам. Слова нардепа приводит РИА Новости.

При этом депутат Рады отметил, что вопрос принадлежности Крыма в ходе переговоров Путин обсуждать не будет. А тот факт, что украинское руководство пытается выдвинуть тему Крыма на передний план, говорит о отсутствии конструктивной ситуации и неготовности Киева к участию во встрече на таком уровне.

Народный депутат подчеркнул, что в личных переговорах Зеленского и Путина заинтересована прежде всего украинская сторона.

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что для России больше не существует темы Крыма.