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В Венгрии призвали дать автономию украинскому Закарпатью

10 мая 2019, 13:24  •  72 • Политика
Лидер венгерской националистической партии "Йоббик" Томаш Шнайдер пообещал поддержку территориальной автономии Закарпатья от украинских властей. Такое заявление он сделал в ходе неофициального визита в Закарпатскую область Украины, сообщает 9 мая Mukachevo.net.
По его словам, хорошим решением в долгосрочной перспективе было бы предоставление Закарпатью автономии. Это позволило бы решать важные вопросы на месте, не дожидаясь прихода очередного решения от Киева, считает Шнайдер.
Венгерский националист заявил, что настаивает на территориальной автономии для того, чтобы уменьшить экономическую зависимость Закарпатья от Киева. Также, по его словам, регион должен принимать ключевые решения самостоятельно, не оглядываясь на Киев.
"Йоббик" является крайне правой партией Венгрии, ставшей одним из победителей на прошедших в прошлом году парламентских выборах с почти 20% голосов избирателей. В то же время "Йоббик" остается в оппозиции, пропустив вперед партию ФИДЕС и Христианско-демократическую народную партию.

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