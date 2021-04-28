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В Венгрии обсуждают выход из-под давления ЕС

28 апреля 2021, 12:30  •  147 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
В новых реалиях малым европейским странам будет проще строить отношения с Россией
Коронавирусный кризис продемонстрировал неспособность Брюсселя эффективно реагировать на проблемы и учитывать интересы всех стран-членов ЕС. На этом фоне европейская общественность склоняется к мысли, что существование Евросоюза долго не продлится, по крайней мере, в нынешнем формате.
По оценке венгерского политолога Миклоша Кевехази, пандемия лишь обнажила проблемы, давно назревшие в ЕС. Сегодня внутренние противоречия охватывают все сферы: от национального суверенитета и миграции до семейных ценностей, пишет "ПолитРоссия".
Велика вероятность, что Брюссель в виде крупных держав, таких как Франция и Германия, попробует "затянуть гайки", требуя от других членов союза полного подчинения. По отдельности небольшие государства Центральной и Восточной Европы не смогут противостоять этому давлению. Но они могут создать собственный альянс. И тогда будут более свободны как в экономическом, так и политическом плане, в том числе для развития отношений с Россией и Китаем.
"Москва как никогда прежде открыта для сотрудничества со странами центральной Европы",
– подчеркивает венгерский политолог.
По его мнению, в ЕС уже наметились "линии разлома", а само объединение стало напоминать неповоротливый танкер, передает РИА ФАН.
Разногласия в ЕС обострились в связи с вакциной "Спутник V": некоторые страны, например, Венгрия, предпочли закупить российский препарат от коронавируса, не дожидаясь разрешения общеевропейского регулятора. Аналогично готовы поступить и другие страны. В то же время Литва выступает даже против того, чтобы вносить "Спутник V" в "ковидные паспорта".
Ранее эксперты обратили внимание, что на фоне борьбы с пандемией власти ЕС нарушили все основополагающие права человека и демократические ценности, которыми прежде гордились.

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