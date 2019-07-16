В Венгрии назвали условие снятия вето на переговоры Украины с НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, в каком случае Будапешт снимет вето на переговоры Украины с НАТО. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам дипломата, новый этап в отношениях Киева и Будапешта возможен после выборов в Верховную раду.

«Как только они вернут венгерской общине её права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это €50 млн», — отметил Сийярто, говоря о вступившем в силу законе Украины о государственном языке, предполагающем использование исключительно украинского почти во всех сферах жизни.

В мае спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер раскритиковал власти Венгрии за то, что они используют НАТО «как инструмент давления» на Киев.

Например, Будапешт неоднократно выступал против проведения заседаний комиссии Украина — НАТО.