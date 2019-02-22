В Венгрии назвали полуфашистским закон Украины об образовании

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что правительство Украины приняло «полуфашистский» закон об образовании. Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Как отмечается, Гуйяш заявил, что в настоящее время Украина имеет правительство, «попирающее права меньшинств», которое «приняло полуфашистский образовательный закон».

По его словам, Будапешт по-прежнему ожидает от Киева внесения изменений в документ.

Он также выразил надежду, что властям «удастся достучаться» до нового руководства Украины, поскольку они «не находят общий язык» с нынешней администрацией.

Ранее МИД Венгрии констатировал существенное ухудшение отношений с Украиной.

Двусторонние отношения обострились после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал образовательный закон. Он предусматривает переход всего процесса обучения в стране на украинский язык с 2020 года.