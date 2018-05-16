«В Венгрии его не любят»: почему Джордж Сорос перенёс филиал своего фонда из Будапешта в Берлин

Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» прекращает деятельность своего представительства в Венгрии и переводит его в Берлин. В организации говорят о давлении со стороны официального Будапешта. Речь идёт о законопроекте под неофициальным названием «Стоп Сорос». Согласно документу, в отношении НКО, замеченных в поддержке нелегальной миграции, может быть введён ряд ограничительных мер, в том числе финансовых. Повлияет ли смена дислокации на работу фонда в Европе, выяснял RT.

Венгерский филиал фонда «Открытое общество» (OSF), спонсируемый миллиардером и филантропом Джорджем Соросом, сворачивает свою деятельность на территории страны. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Представительство переезжает из Будапешта в Берлин из-за давления со стороны венгерских властей. Фонду пришлось прекратить работу из-за законопроекта, получившего условное название «Стоп Сорос». Сейчас он находится на рассмотрении парламента.

В правительстве страны считают, что ряд общественных организаций, получающих финансирование от Джорджа Сороса, пытается потворствовать нелегальной миграции в Европу, поэтому такие структуры планируется обложить высокими налогами: размер выплат составит 25% от зарубежных траншей, получаемых НКО. Как отметил ранее глава МВД Венгрии Шандор Пинтер, подобные общественные организации должны будут также проходить государственную регистрацию и отчитываться о своей работе. В случае если НКО не выполнит эти условия, её иностранные сотрудники могут быть высланы из страны. В венгерском филиале фонда работают около ста сотрудников, и только у половины из них есть венгерское гражданство.

Как заявил 14 мая 2018 года глава кабинета Виктора Орбана Антал Роган, правительство намерено использовать свой обновлённый мандат для ужесточения законопроекта «Стоп Сорос».

«Нам нужны более жёсткие предложения, чем те, которые сегодня представлены парламенту», — заявил чиновник, добавив, что дополненный документ будет внесён на рассмотрение законодательного собрания в июне текущего года.

Агентство Reuters процитировало заявление главы OSF Патрика Гаспара. В частности, он говорил о клевете в адрес организации и о том, что правительство Венгрии в своих заявлениях искажает информацию о работе фонда. В руководстве OSF считают, что власти страны подавляют гражданские права и свободы из политических соображений, используя беспрецедентные для Евросоюза методы. Тем не менее фонд продолжит поддерживать деятельность венгерских общественных организаций, занятых защитой прав человека, вопросами культуры, образования и здравоохранения.

«В Венгрии его не любят»

Будапешт активно сопротивляется той миграционной политике, которую пропагандируют структуры Сороса. В 2016 году в интервью Liberation миллиардер рассказал о своём плане борьбы с миграционным кризисом, захлестнувшим Европу.

«Мы нацелены на формирование общеевропейской политики предоставления убежища, которая предполагает контроль на внешних, а не национальных границах ЕС», — заявил тогда Сорос.

Суть этого плана сводится к тому, чтобы позволить мигрантам спокойно прибывать в Европу в рамках общеевропейской миграционной политики. По мнению Сороса, такой план позволил бы преодолеть хаос и панику среди беженцев и нормализовать ситуацию. Однако с такой точкой зрения категорически не согласны в Будапеште. В правительстве Виктора Орбана уверены, что у государства должно быть право останавливать беженцев на собственной границе.

«В Венгрии победа, безусловно, досталась ему (Виктору Орбану — RT). Что ещё тревожнее, сейчас он, по всей видимости, побеждает и в Европе», — отметил Сорос.

Впрочем, пока что Евросоюз встаёт на сторону миллиардера в его споре с венгерскими властями. В мае 2017 года Европарламент принял резолюцию против политики Будапешта и пригрозил обращением в Европейский суд. Речь шла о решении властей Венгрии изменить правила работы иностранных университетов в стране.

В апреле прошлого года венгерский президент Янош Адер подписал закон, согласно которому все высшие учебные учреждения, основанные и зарегистрированные за пределами ЕС, но работающие на территории Венгрии, обязаны соответствовать ряду условий. Во-первых, такие вузы должны вести аналогичную деятельность и в США — в первую очередь речь шла об американских организациях. Во-вторых, преподаватели обязаны получить официальное разрешение на работу в Венгрии. Новый закон главным образом затронул основанный Соросом Центрально-Европейский университет, не имеющий филиала по месту своей регистрации в Нью-Йорке.

Здание Центрально-Европейского университета в Будапеште

Reuters

© Bernadett Szabo

8 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, победу на которых снова одержала правящая партия Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз», получившая 134 места в парламенте из 199. После подсчёта голосов Орбан заявил, что теперь у него «есть шанс защитить Венгрию».

Эксперты сомневаются в способности Брюсселя надавить на Будапешт с тем, чтобы венгерские власти пересмотрели свой подход к структурам Сороса.

«Штаты стали частью ближневосточной проблемы»: как перенос посольства США в Иерусалим скажется на обстановке в регионе «Сорос сам выходец из Венгрии, но в Венгрии его не любят, равно как и его структуры, — пояснил в интервью RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. — Евросоюз не сможет повлиять на политику Будапешта, у Венгрии давно есть отдельное мнение по ряду вопросов. Страна одной из первых столкнулась с проблемой нелегальной миграции. Несмотря на критику со стороны ЕС, венгерская сторона не готова пожертвовать своими национальными интересами».

Похожей точки зрения придерживается и заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. Как отметил эксперт в интервью RT, в ЕС давно присматриваются к Орбану, считая, что его шаги несовместимы не только с европейской скоординированной позицией, но и с ценностями Старого Света.

«Принять какие-то реальные меры против Будапешта будет очень трудно, хотя такие угрозы и звучат со стороны Евросоюза. Единственное, что ЕС может сделать, — учесть эту ситуацию при распределении бюджетных субсидий. Но вряд ли это даст какой-то эффект», — считает Поляков.

Мировой космополит

Напомним, что Венгрия не первая страна, с руководством которой у структур Джорджа Сороса возник конфликт. В 2015 году фонд «Открытое общество» был внесён в «патриотический стоп-лист», представленный верхней палатой российского парламента, в отношении фонда была начата проверка. Впоследствии решением Генпрокуратуры России фонд был признан нежелательной организацией.

Ещё раньше, в 2004 году, работа фонда «Открытое общество» была по решению местных властей ограничена в Узбекистане, а в 1997 году фонд прекратил свою деятельность в Белоруссии из-за конфликта с властями республики. Во всех случаях структуры Сороса обвинялись в попытках повлиять на внутриполитические процессы при официально заявленных гуманитарных и образовательных целях.

Сегодня объект особого внимания Сороса — страны Вышеградской группы — Чехия, Словакия и Венгрия, отмечают эксперты.

«Дело в том, что довольно давно в этих странах отчётливо прослеживается рост консервативных взглядов. Сорос пытается всеми силами противостоять этой волне», — отметил Поляков.

Впрочем, активность Сороса не ограничивается странами Восточной Европы и постсоветского пространства. Эксперты называют миллиардера агентом американской внешней политики.

Например, филантроп смог стать политическим оппонентом даже для официальных властей Соединённого Королевства. По словам экспертов, Сорос прилагает большие усилия, чтобы предотвратить брексит, потому что этот шаг Лондона противоречит личным убеждениям финансиста.

После того как в феврале 2018 года стало известно о передаче Соросом £400 млн организации, выступающей за отмену решения о брексите, аппарат Терезы Мэй распространил заявление, в котором особо отмечалась невозможность пересмотра результатов референдума о выходе страны из ЕС. После этого бывший глава Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Найджел Фарадж в интервью Reuter призвал расследовать вмешательство Джорджа Сороса во внутренние дела Великобритании.

Протестующие против брексита в Лондоне

Reuters

© Simon Dawson

Вызывает раздражение активность миллиардера и у ещё одного важного союзника США — Израиля. В Тель-Авиве считают, что структуры Джорджа Сороса «клевещут на еврейское государство и подрывают его право на существование». С таким заявлением ранее выступил представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Нетрудно заметить, что под прицелом соросовских некоммерческих структур сегодня оказываются в первую очередь те государства, которые ставят во главу угла свои национальные интересы.

«История личной вражды»

Как пояснил Леонид Поляков, Сорос — убеждённый космополит, автор теории открытого общества, он проповедует, что весь мир — единый дом для человечества.

«У него на эту тему есть даже философские работы, продвижение этой идеи он считает делом своей жизни. Также Сорос — гениальный финансист, и благодаря этому он располагает средствами для реализации своих идей, — подчеркнул эксперт. — Я бы не стал называть его агентом США, скорее, он свой собственный агент, идеи которого просто созвучны идеологии Демократической партии США».

О серьёзности амбиций Сороса говорит, в частности, тот факт, что он перевёл на счета фонда «Открытое общество» $18 млрд — большую часть своего состояния, которое оценивалось в $23 млрд. Это стало одним из самых крупных пожертвований на нужды некоммерческого сектора в истории.

Конфликт Джорджа Сороса и Виктора Орбана носит принципиальный характер, отмечают эксперты, и пока что явный перевес находится на стороне венгерского премьера.

«Это история давнего противостояния, можно даже сказать личной вражды, между Джорджем Соросом и Виктором Орбаном, во время недавних венгерских выборов структуры финансиста прилагали большие усилия, чтобы помешать Орбану одержать победу. Для Виктора Орбана концепция открытых дверей для беженцев, идеологом которой выступает Сорос, принципиально неприемлема. И именно эта позиция обеспечивает премьеру достаточно широкую народную поддержку в стране», — подытожил Леонид Поляков.