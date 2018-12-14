Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После Франции и Бельгии «жёлтые жилеты» появились в Польше
Мадуро рассказал, как Венесуэла победит "империалистические заговоры"
Душенов 201. Грубый русский отлуп США на Дальнем Востоке
Российского историка не пустили в Латвию из-за "угрозы национальной безопас...
Главная / Политика

В Венгрии демонстрантов отогнали от парламента слезоточивым газом — СМИ

14 декабря 2018, 06:55  •  105 • Политика
Венгерская полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать группу агрессивно настроенных манифестантов в центре Будапешта. По данным информагентства MTI, Те пытались прорваться в задние парламента и пошли ради этого на прорыв полицейских кордонов.
Напомним, что тысячи человек в столице Венгрии сейчас протестуют против изменений в трудовое законодательство страны. Митинги там проходят еще со среды, 12 декабря.
Трудовая реформа в Венгрии дает работодателям право повысить число сверхурочных рабочих часов в год с 250 до 400. Она вступает в силу с января 2019 года.
По данным СМИ, в настоящее время полицейские задержали уже порядка 30 десятков излишне воинственно настроенных протестующих. Сообщается, что прежде того те пытались закидывать правоохранителей дымовыми шашками и тухлыми яйцами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

105
Источник
Похожие новости
14 декабря 2018, 03:39
"Даже не скрывают в чьих интересах раскалывают Украину": Соцсети о встречи лжепатриарха Филарета и экс-замглавы ЦРУ
14 декабря 2018, 03:39
Личный Brexit Мэй: Премьер Британии покинула саммит лидеров ЕС
14 декабря 2018, 00:24
Дело Бутиной - это пример политической инквизиции - Слуцкий

14 декабря 2018, 06:55
В Венгрии демонстрантов отогнали от парламента слезоточивым газом — СМИ
14 декабря 2018, 06:55
Трамп стал фигурантом расследования из-за слишком пышной инаугурации — СМИ
14 декабря 2018, 00:24
"Нулевой прогресс": Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 декабря 2018, 00:24
Как Россия наказывает иностранных дипломатов: Греки ждали месяц, словака выслали сраз...
14 декабря 2018, 00:24
МИД: Киев готовится выйти к границе России
14 декабря 2018, 00:24
"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут": В России словами Пут...
14 декабря 2018, 00:24
Как по приказу: Еще один задержанный украинский моряк отказался давать показания
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
09 декабря 2018, 14:56
Обгадившимся рос СМИ посвящается
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
11 декабря 2018, 10:39
"Цинизм и кощунство": Тимошенко обвинила действующую власть на Украине в преступлении против народа
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
13 декабря 2018, 19:24
Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признании виз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.