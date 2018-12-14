В Венгрии демонстрантов отогнали от парламента слезоточивым газом — СМИ

Венгерская полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать группу агрессивно настроенных манифестантов в центре Будапешта. По данным информагентства MTI, Те пытались прорваться в задние парламента и пошли ради этого на прорыв полицейских кордонов.

Напомним, что тысячи человек в столице Венгрии сейчас протестуют против изменений в трудовое законодательство страны. Митинги там проходят еще со среды, 12 декабря.

Трудовая реформа в Венгрии дает работодателям право повысить число сверхурочных рабочих часов в год с 250 до 400. Она вступает в силу с января 2019 года.

По данным СМИ, в настоящее время полицейские задержали уже порядка 30 десятков излишне воинственно настроенных протестующих. Сообщается, что прежде того те пытались закидывать правоохранителей дымовыми шашками и тухлыми яйцами.