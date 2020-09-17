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В Венесуэле сбили самолёт США, начинённый наркотиками
17 сентября 2020, 11:05 • 221 • В мире
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о том, что местные военные сбили самолёт с американским регистрационным номером, который незаконно вторгся в воздушное пространство страны. Борт оказался начинённым наркотиками из Колумбии.
"Самолёт для перевозки наркотиков с американским регистрационным номером незаконно вторгся в воздушное пространство Венесуэлы через штат Сулия", - об этом у себя на странице в Twitter министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.
Он же подтвердил, что американский борт был сбит, как это предусмотрено протоколами, прописанными в законе о контроле за комплексной защитой воздушного пространства республики.
Борт США оказался начинённым колумбийскими наркотиками.
Ревероль уточнил, что нелегальный американский самолёт-перевозчик был обнаружен с помощью радаров Командования воздушно-космической обороны.
Министр предупредил, что силовики остаются в постоянной боеготовности, отслеживая воздушное пространство Венесуэлы, чтобы "не допустить его использования для незаконного оборота наркотиков из Колумбии - крупнейшего в мире производителя кокаина".
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