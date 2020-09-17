В Венесуэле сбили самолёт США, начинённый наркотиками

"Самолёт для перевозки наркотиков с американским регистрационным номером незаконно вторгся в воздушное пространство Венесуэлы через штат Сулия", - об этом у себя на странице в Twitter министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

Он же подтвердил, что американский борт был сбит, как это предусмотрено протоколами, прописанными в законе о контроле за комплексной защитой воздушного пространства республики.

Борт США оказался начинённым колумбийскими наркотиками.

Ревероль уточнил, что нелегальный американский самолёт-перевозчик был обнаружен с помощью радаров Командования воздушно-космической обороны.

Министр предупредил, что силовики остаются в постоянной боеготовности, отслеживая воздушное пространство Венесуэлы, чтобы "не допустить его использования для незаконного оборота наркотиков из Колумбии - крупнейшего в мире производителя кокаина".