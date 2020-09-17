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В Венесуэле сбили самолёт США, начинённый наркотиками

17 сентября 2020, 11:05  •  221 • В мире
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о том, что местные военные сбили самолёт с американским регистрационным номером, который незаконно вторгся в воздушное пространство страны. Борт оказался начинённым наркотиками из Колумбии.
"Самолёт для перевозки наркотиков с американским регистрационным номером незаконно вторгся в воздушное пространство Венесуэлы через штат Сулия", - об этом у себя на странице в Twitter министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.
Он же подтвердил, что американский борт был сбит, как это предусмотрено протоколами, прописанными в законе о контроле за комплексной защитой воздушного пространства республики.
Борт США оказался начинённым колумбийскими наркотиками.
Ревероль уточнил, что нелегальный американский самолёт-перевозчик был обнаружен с помощью радаров Командования воздушно-космической обороны.
Министр предупредил, что силовики остаются в постоянной боеготовности, отслеживая воздушное пространство Венесуэлы, чтобы "не допустить его использования для незаконного оборота наркотиков из Колумбии - крупнейшего в мире производителя кокаина".
Nos mantenemos en alerta permanente, vigilando nuestro espacio aéreo para evitar que sea utilizado para el tráfico ilícito de drogas desde Colombia como mayor productor de cocaína del mundo. #LaVerdadDeVenezuela pic.twitter.com/oyHkMZf1c9
— Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

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