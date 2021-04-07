В Великобритании задумались о новом монархе: Народ против "короля Чарльза"

Лишь каждый пятый британец считает 72-летнего принца Чарльза подходящей кандидатурой на роль следующего короля страны. Большинство хотели бы видеть на троне его сына - принца Уильяма.

Если в 2021 году королева Елизавета II оставит престол Великобритании, то по праву очерёдности её место займёт принц Чарльз. Однако, пишет Daily Mirror, жители страны предпочли бы видеть на троне не 72-летнего Чарльза, а 38-летнего Уильяма.

Как следует из результатов опроса, проведённого агентством Deltapoll, в пользу старшего внука королевы высказался 41% респондентов, в то время как принца Чарльза поддержали лишь 22% опрошенных. Принц Гарри, который в последние годы постоянно разочаровывал поклонников королевской семьи, набрал всего 8%.

Но это всё же чуть больше, чем у принцессы Анны - за неё проголосовали около 5% опрошенных. А 14% участников исследования заявили, что после ухода королевы монархический строй вообще нужно ликвидировать.

Ранее в британских СМИ появлялась информация, что Елизавета II в 2021 году откажется от короны сразу после того, как ей исполнится 95 лет.