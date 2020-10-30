В Великобритании раскол из-за "русского вмешательства": Парламентарии устроили бунт

Ряд британских политиков подали иск к правительству за то, что оно бездействует перед "российским вмешательством". Несмотря на то что в Лондоне после череды обвинений заявляли, что не имеется на то доказательств, такой ответ авторов иска не устраивает.

Под исковым обращением фамилии шести парламентариев. Они полагают, что нежелание официально расследовать "вмешательство" РФ в выборы является нарушением обязательств, взятых на себя правительством.

По их мнению, Москва пыталась повлиять на исход референдумов о независимости в Шотландии в 2014 году и о выходе Великобритании из состава Европейского союза в 2016 году.

Один из подавших иск член Палаты лордов Пол Страсбургер обвинил в затягивании расследования по России премьера Бориса Джонсона.

"По какой-то причине премьер-министр, кажется, хочет, чтобы мы пребывали в неведении относительно повторяющихся российских атак на нашу демократию", - приводит его слова агентство РА.

В свою очередь Джонсон отвергает обвинения в том, что он когда-либо смотрел сквозь пальцы на угрозу, якобы исходящую от России, по его мнению, сейчас нет смысла проводить расследование кампании четырёхлетней давности.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не вмешивалась в выборы в Соединённом Королевстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доклад британского парламентского комитета "русофобией в фейковой огранке".