В Великобритании "забанили" предложенный Мэй проект о Brexit

В Лондоне "забанили" предложенное правительством Терезы Мэй соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент Великобритании отклонил предложенный правительством Терезы Мэй проект выхода из ЕС. К такому решению пришли парламентарии палаты общин.

Как сообщает BBC News, после принятого решения у правительства есть возможность в течение трёх дней представить иной сценарий осуществления Brexit.

Отмечается, что в числе альтернатив Лондон может попробовать добиться отсрочки от ЕС для разработки новых договорённостей или выхода страны из союза без каких-либо условий.

Напомним, что представленное Терезой Мэй соглашение подготовлено действующим кабинетом министров, а позднее согласовано ей с Брюсселем в рамках ноябрьского саммита ЕС.

Сама политик настаивала на принятии парламентом именно этой редакции соглашения, подчёркивая, что иного варианта сделки у неё нет.

Отметим, что британскому премьер-министру пришлось прервать своё выступление из-за бурной реакции представителей палаты общин. Как видно на записи обсуждения, после того как Мэй описала шаги Великобритании по выходу из ЕС, из зала послышались возмущённые возгласы.

Политик замолкла, пытаясь расслышать, что ей кричат, а после продолжила выступление.

Мэй пришлось выступать в атмосфере шума и выкриков. Видео pic.twitter.com/26dGOyT5lf — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) 15 января 2019 г.

Сделка Мэй предполагает, что Британия покинет Евросоюз 29 марта. До конца 2020 страна останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС). За время этого переходного периода Лондон и Брюссель должны договориться об итоговых параметрах сотрудничества. Согласованный Мэй документ содержит 585 страниц.