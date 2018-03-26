В Великобритании "самурай" напал на полисмена и ударил его мечом

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Вооруженный мечом мужчина напал на полицейского в Манчестере.

Инцидент произошел в британском городе Манчестер. Местный житель напал на сотрудника правоохранительных органов. Примечательно то, что злоумышленник был вооружен настоящим мечом. Сообщается, что нападавший тяжело ранил стража правопорядка.

Как утверждают очевидцы происшествия, мужчина разгуливал по улице с оружием. Длина меча, как сообщили очевидцы, около 90 сантиметров.

Известно, что в итоге вооруженного 23-летнего мужчину задержали. Пострадавший полицейский был доставлен в местную больницу.