Политолог Владимир Корнилов оценил заявления британских СМИ о том, что президент Путин виноват в пустых прилавках супермаркетов страны.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что в британской прессе обвиняют Владимира Путина в повышении цен на газ, из-за чего "полки супермаркетов остались пустыми".

Статья с таким заголовком появилась в британском таблоиде The Sun.

Так оказывается, полки британских супермаркетов пустые тоже из-за Путина! Что ж, удобно! И часовню им тоже Путин развалил

- отметил политолог в своем Telegram-канале.

Ранее британские читатели издания The Telegraph нашли настоящий источник проблем с газом и кризиса в своей стране.