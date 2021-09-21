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В Великобритании президента России обвинили в пустых прилавках: "Что ж, удобно!"

21 сентября 2021, 11:35  •  181 • Политика
Политолог Владимир Корнилов оценил заявления британских СМИ о том, что президент Путин виноват в пустых прилавках супермаркетов страны.
Политолог Владимир Корнилов отметил, что в британской прессе обвиняют Владимира Путина в повышении цен на газ, из-за чего "полки супермаркетов остались пустыми".
Статья с таким заголовком появилась в британском таблоиде The Sun.
Так оказывается, полки британских супермаркетов пустые тоже из-за Путина! Что ж, удобно! И часовню им тоже Путин развалил
- отметил политолог в своем Telegram-канале.
Ранее британские читатели издания The Telegraph нашли настоящий источник проблем с газом и кризиса в своей стране.

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