В Великобритании рассказали, что в случае нагнетания угроз против России защититься от ядерного удара не получится.

В Великобритании начали обсуждать перспективы ядерной войны в случае продолжения давления США, стран Запада и НАТО против России.

Издание MyLondon напомнило, что Россия по приказу президента Путина перевела свои силы ядерного сдерживания на особый усиленный режим службы. При этом ни у Великобритании, ни у США нет таких противоракетных систем, которые могли бы их обезопасить от баллистических ракет. О своих союзниках по НАТО в Великобритании почему-то не думают.

У нас нет никакого способа перехватить российские баллистические ракеты, летящие в сторону Британии. Мы могли бы блокировать бомбардировочную авиацию, но большая часть российского ядерного арсенала основана на ракетах

- цитирует статью "ПолитРоссия".

Подчеркивается, что США и НАТО так и не смогли создать эффективную ПРО от ракет России. Осталась лишь мечтой идея президент США Рейгана о космической системе защиты от ракет. Издание признает, что американские военные так и не создали такие комплексы, которые могли бы справиться с атомным щитом России.

В публикации рассказывается, что при угрозе Россия способдна нанести удар по Великобритании и США с земли, из-под воды и с воздуха.

В Пентагоне ранее заявляли, что уверены в отсутствии победителей в ядерной войне и ее начинать не следует.