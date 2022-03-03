Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолёт...
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно...
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний&quo...
Главная / Политика

В Великобритании оценили итоги ядерной войны с Россией: "Нет никакого способа"

03 марта 2022, 17:50  •  311 • Политика
В Великобритании рассказали, что в случае нагнетания угроз против России защититься от ядерного удара не получится.
В Великобритании начали обсуждать перспективы ядерной войны в случае продолжения давления США, стран Запада и НАТО против России.
Издание MyLondon напомнило, что Россия по приказу президента Путина перевела свои силы ядерного сдерживания на особый усиленный режим службы. При этом ни у Великобритании, ни у США нет таких противоракетных систем, которые могли бы их обезопасить от баллистических ракет. О своих союзниках по НАТО в Великобритании почему-то не думают.
У нас нет никакого способа перехватить российские баллистические ракеты, летящие в сторону Британии. Мы могли бы блокировать бомбардировочную авиацию, но большая часть российского ядерного арсенала основана на ракетах
- цитирует статью "ПолитРоссия".
Подчеркивается, что США и НАТО так и не смогли создать эффективную ПРО от ракет России. Осталась лишь мечтой идея президент США Рейгана о космической системе защиты от ракет. Издание признает, что американские военные так и не создали такие комплексы, которые могли бы справиться с атомным щитом России.
В публикации рассказывается, что при угрозе Россия способдна нанести удар по Великобритании и США с земли, из-под воды и с воздуха.
В Пентагоне ранее заявляли, что уверены в отсутствии победителей в ядерной войне и ее начинать не следует.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


311
Источник
Похожие новости
03 марта 2022, 06:30
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина
03 марта 2022, 08:20
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
03 марта 2022, 12:36
Опередить на сутки: данные разведки с наступлением НАТО на Донбасс раскрыты
03 марта 2022, 00:35
Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?
03 марта 2022, 08:20
Макрон набросился на Россию с обвинениями: "Ложь и оскорбление истории"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
01 марта 2022, 15:00
Под Киевом сложили оружие военные 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
26 февраля 2022, 03:10
Макаревич бросил трубку в прямом эфире после острого вопроса о Донбассе
26 февраля 2022, 18:20
Переполох в верхах – так реагируют в Вильнюсе на развал киевского режима
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.