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В Великобритании оценили итоги ядерной войны с Россией: "Нет никакого способа"
03 марта 2022, 17:50 • 311 • Политика
В Великобритании рассказали, что в случае нагнетания угроз против России защититься от ядерного удара не получится.
В Великобритании начали обсуждать перспективы ядерной войны в случае продолжения давления США, стран Запада и НАТО против России.
Издание MyLondon напомнило, что Россия по приказу президента Путина перевела свои силы ядерного сдерживания на особый усиленный режим службы. При этом ни у Великобритании, ни у США нет таких противоракетных систем, которые могли бы их обезопасить от баллистических ракет. О своих союзниках по НАТО в Великобритании почему-то не думают.
- цитирует статью "ПолитРоссия".
Подчеркивается, что США и НАТО так и не смогли создать эффективную ПРО от ракет России. Осталась лишь мечтой идея президент США Рейгана о космической системе защиты от ракет. Издание признает, что американские военные так и не создали такие комплексы, которые могли бы справиться с атомным щитом России.
В публикации рассказывается, что при угрозе Россия способдна нанести удар по Великобритании и США с земли, из-под воды и с воздуха.
В Пентагоне ранее заявляли, что уверены в отсутствии победителей в ядерной войне и ее начинать не следует.
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