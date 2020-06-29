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В Великобритании назвали падением отказ России от помощи Сирии
29 июня 2020, 13:00 • 256 • Политика
Лондон встал на защиту Дамаска
Решение России выйти из механизма ООН по защите медицинских учреждений в Сирии является неприемлемым. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
По его словам, организованный усилиями ООН механизм оповещения о гуманитарных объектах в САР – это поистине "спасительный инструмент" для урегулирования конфликта в Арабской Республике, а Москва неоправданно от него отказывается.
"Это демонстрирует падение России на новый низкий уровень и ее бессмысленное пренебрежение международным гуманитарным правом", – заявил Рааб в "Твиттер".
Об отказе России участвовать в механизме ООН по оповещению о гуманитарных объектах ранее сообщило Reuters. Однако постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов пояснил, что никаких соглашений с ООН по защите гуманитарных объектов, в том числе медицинских, Дамаск не заключал. Соответственно, сообщение об отказе Москвы участвовать в соглашении является, по меньшей мере, некорректным, передает NEWS.ru.
Ранее стало известно о провокациях, которые устраивают американские военные в Сирии.
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