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В Великобритании назвали главную ошибку канцлера Меркель: Оставляет Германию в вакууме

16 сентября 2021, 19:45  •  128 • Политика
В Великобритании подвели итог правлению канцлера Ангелы Меркель. Одной из ошибок названо "потворство России".
Британская The Times подвела итог правлению германского канцлера Ангелы Меркель. Согласно выводам газеты, самой главной ошибкой "королевы Европы" стало потворство России.
В статье отмечается, что среди ошибок Меркель также существенной стало решение в сентябре 2015 года открыть границы для беженцев из Азии и Африки. Это решение "разрушило европейскую систему предоставления убежища и настроило страны друг против друга". Итогом политики Меркель стало появление политиков-ксенофобов самой Германии и недовольство населения.
Автор статьи уверен, что череда ошибок Меркель поставит её в истории позади таких канцлеров, как Коль, Шмидт, Аденауэр и Брандт.
Германия поддерживает Россию, которая снабжает Европу газом, несмотря на очевидные политические недостатки такой ситуации, когда континент становится заложником "Газпрома"... Она упрямо поддерживает проект "Северный поток - 2", настраивая против себя страны Прибалтики...
- цитирует ИноСМИ газету.
Автор полагает, что уходящая в отставку Меркель "оставляет Германию в стратегическом вакууме".
Итогом политики Меркель стало то, что лишь 20 % европейцев верят Германии и уверены, что она сможет отстоять интересы ЕС в отношениях с Россией.
"Германия потворствует России? А может быть, Германия правильно понимает свои интересы? Но меня лично больше волнует, что Россия потворствует Британии", - полагает Mich2.
"Тем не менее она не понимает, что нужно Восточной Европе. Меркель отлично понимает. Только на содержание этой своры попрошаек денег просто нет", - полагает fouche.
"Меркель сделала единственную ошибку, когда пошла на поводу у Брюсселя и их заокеанского хозяина - пустила к себе мигрантов", - отметил but80.

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