В Великобритании наступление Талибана* в Афганистане сочли "катастрофическим успехом"

Глава штаба обороны Великобритании оценил успехи Талибана* в Афганистане.

В Великобритании успехи Талибана* в Афганистане посчитали "катастрофическим успехом"

Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что "все ошибались" в оценке силы талибов и возможностей властей Афганистана сопротивляться им до конца 2021 года.

"Было вполне возможно, что правительство не продержится так долго. Действительно, согласно множеству оценок, предполагалось, что оно не продержится в течение года, и, безусловно, они оказались верными", - цитирует RT слова военного.

По словам военного, его удивила тактика талибов, которые не вели бои за города, а брали их после переговоров.

"В настоящее время они страдают от того, что мы, военные, называем катастрофическим успехом. Они не ожидали, что окажутся у власти так быстро, как это произошло, и реальность такова, что они пытаются встать на ноги", — приводит The Guardian слова генерала.

Военный отметил, что бталибом может потребоваться помощь для управления страной.

* "Талибан" — организация признана террористической по решению Верховного суда России и запрещена.