В ведении антитеррористической прокуратуры: что известно о взрыве в Лионе

На улице Виктора Гюго во французском Лионе произошёл взрыв. Власти сообщают о восьми пострадавших, тогда как СМИ пишут о 13 раненых, 11 из которых были госпитализированы. Россиян среди пострадавших нет, заявили в посольстве РФ. Сообщается, что антитеррористический отдел прокуратуры Парижа начал расследование происшествия. По-видимому, сдетонировало самодельное взрывное устройство, начинённое гвоздями. По информации СМИ, полиция разыскивает мужчину примерно 30 лет, который незадолго до инцидента оставил в этом районе свою сумку.

На пешеходной улице Виктора Гюго во французском Лионе произошёл взрыв. По предварительной информации, сдетонировало самодельное взрывное устройство, начинённое гвоздями. На месте происшествия работают пожарные, полиция и сапёры.

По данным властей, пострадали восемь человек. В то же время Le Figaro со ссылкой на источник сообщает о 13 раненых, 11 из которых были госпитализированы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент преднамеренной атакой.

«Была атака в Лионе, все это знают... По тому, что произошло в Лионе, я не могу подводить итог. Но на данном этапе нет жертв. Есть раненые. Мои мысли с пострадавшими и их семьями», — проводит его слова РИА Новости.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп принял решение отменить своё участие в предвыборной встрече в рамках избирательной кампании в Европейский парламент.

Поддержку раненым высказала и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она назвала произошедшее террористической атакой.

«Необходимо пролить свет на обстоятельства этого террористического нападения», — написала она в Twitter.

J’apporte tout mon soutien aux blessés dans une explosion survenue à #Lyon.



Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de cet attentat terroriste. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 24 мая 2019 г.

Лионская прокуратура начала расследование по статье о покушении на убийство. К ней присоединилось антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры.

«Среди пострадавших россиян нет»

Российских граждан среди пострадавших от взрыва в Лионе нет, сообщили в посольстве РФ во Франции.

«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет», — говорится в Twitter диппредставительства.

❗Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет — Посольство России во Франции (@ambruspresse) 24 мая 2019 г.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Лионе сейчас в целом находится мало россиян.

«Местные власти не сообщают о наличии иностранных граждан среди пострадавших. Сейчас в Лионе если и могут находиться российские граждане, то их очень немного — в основном это бизнес-контингент», — сообщили в организации.

«Слухи о других взрывах»

Префектура Лиона также опровергла слухи, что в городе были другие взрывы.

«Ходят слухи о других взрывах в Лионе. Префектура отрицает эту информацию и просит не передавать ложные данные в социальных сетях», — говорится в Twitter префектуры.

В то же время газета Le Progres сообщила, что полиция оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, оставленной в переходе по пути к автобусам.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, отправившийся на место происшествия, отдал приказ в другие французские районы усилить меры безопасности в общественных местах.

«После взрыва в Лионе я отправил инструкцию префектам повысить безопасность в общественных местах, на культурных, спортивных и религиозных мероприятиях», — написал он в Twitter.

Suite à l’explosion survenue à #Lyon, je viens d’adresser des consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels & cultuels.

Je suis la situation en lien avec @prefetrhone et le parquet. — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 мая 2019 г.

По данным телеканала BFMTV, у полиции есть подозреваемый: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина на велосипеде подъехал к булочной на улице Виктора Гюго и оставил там сумку. Отмечается, что этот человек был в капюшоне и тёмных очках, однако правоохранительные органы смогли установить его личность.

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«Меня разбудила взрывная волна»

Предыдущий сильный взрыв во Франции прогремел 12 января. Он произошёл в центральной части Парижа, в здании, где располагалась пекарня.

Тогда погибли два человека, ещё 37 получили ранения. При этом оба погибших — пожарные, прибывшие на место происшествия.

По данным полиции, причиной взрыва стала утечка газа. На месте происшествия был корреспондент RT France Люка Леже. Он сообщал, что экстренные службы долго не могли потушить пожар — дым из пекарни шёл спустя полтора часа после возгорания.

«Мы проснулись, оттого что здание начало сотрясаться. Услышали звуки разбивающегося стекла. Все посмотрели на окна и увидели, что они разбиты. Примерно через 15 минут после этого во дворе отеля появился полицейский, который заявил: «Произошёл взрыв, необходимо провести эвакуацию, все на выход». Вот что произошло с нами», — сказала RT женщина, ставшая очевидцем произошедшего.

В то же время жители самого дома отмечали: взрыв был настолько сильным, что открытые двери слетали с петель.

«Я спала, и меня разбудила взрывная волна. Все окна в квартире разбились, все открытые двери сошли с петель. Выходить из комнаты мне пришлось прямо по двери. Дети паниковали, они никак не могли выбраться из своей комнаты», — сообщила RT Клер Саллавюар, проживающая по адресу улица Тревиз, дом 6.