Пока Украина окончательно не оформилась в качестве части «китайского внешнего контура», в стране продолжают заправлять её нынешние хозяева, американцы. Накануне американская временная поверенная Кристина Квин поставила в известность администрацию Владимира Зеленского, кого ему следует назначить новым главой САП. Кандидатов, отобранных Кристиной Квин, трое: бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, бывший прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе и первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Сакварелидзе, скорее всего, с назначением «пролетает» – его «крыша» в лице Михаила Саакашвили покидает Украину, чтобы сосредоточиться на готовящемся мятеже в Грузии. Как водится у Саакашвили, за собой он потащит весь свой кочевой табор, включая и Сакварелидзе. Что касается Рябошапки, то с ним тоже, скорее всего, не срастётся – не прошло и полгода, как Верховная Рада выразила ему недоверие, как генпрокурору. Новое назначение одиозного Рябошапки депутаты могут воспринять неоднозначно, а на фоне стремительного падения рейтингов партии власти это грозит нестабильностью. Так что этот кандидат, судя по всему, тоже непроходной. А вот что касается Касько, его шансы сменить ретировавшегося «по собственному желанию» Назара Холодницкого мнятся наиболее высокими.

Следует пояснить один важный момент. САП – не вполне самостоятельный орган, а структурное подразделение генеральной прокуратуры, которое, тем не менее, напрямую как бы неподконтрольно генпрокурору (так придумали в Вашингтоне, создавая для контроля за украинскими политиками две «надстройки» в виде САП и НАБУ). У Касько с руководством традиционно напряжённые отношения, что с Виктором Шокиным (который отправил Касько в отставку, причём с «волчьим билетом»), что с Юрием Луценко (при котором в отношении изгнанного из органов Касько возбудили уголовное дело по факту мошенничества). И с нынешней главой ведомства Ириной Венедиктовой тоже не задалось (при её предшественнике, Рябошапке, Касько восстановился на службе). Венедиктовой назначение Касько, скорее, на руку – она избавится от соглядатая в собственном окружении. Да и самому Касько выход на новый оперативный простор тоже весьма желателен. Так что, скорее всего, именно этот назначенец американки Кристины Квин и возглавит украинскую САП.