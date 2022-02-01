В Вашингтоне решили ударить по финансовым и политическим элитам России: Санкции уже готовы

В США готовы санкционные списки с именами представителей политических и финансовых элит России, а также членов их семей. Данные меры подготовлены американскими властями на случай, если слухи о русском вторжении на Украину окажутся правдой. Однако, применить санкции Вашингтон может и превентивно.

О подготовке санкций в отношении чиновников и бизнесменов России заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В составлении санкционных списков принимали участие партнёры и союзники Соединённых Штатов, приводит слова Псаки ТАСС.

Конкретных имён Псаки не назвала, однако заявила, что в перечне есть лица, которые "входят в ближний круг Кремля", а многие из них имеют "глубокие финансовые связи с Западом".

В Вашингтоне уверены, что санкции подобного рода весьма эффективны против Москвы и помогут сдержать русскую агрессию в отношении Киева.