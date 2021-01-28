Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
Главная / Политика

В Вашингтоне раскритиковали Байдена за соглашение с Путиным

28 января 2021, 11:10  •  112 • Политика
Джо Байден. Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Двое членов Конгресса выступили против заключенных договоренностей
Представители республиканской партии, состоящие в комитете по иностранным делам и комитете ВС, члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол и Майк Роджерс опубликовали в социальных сетях заявление, в котором выступили против продления договора СНВ-3. Как считают республиканцы, таким образом Вашингтон лишается рычага давления на Москву.
Члены нижней палаты заявили, что администрации президента США Джо Байдена следует рассмотреть возможность "краткосрочного давления" для появления "зазора", необходимого при "существенных переговорах".
"У администрации все остается время для продления срока действия на более короткий срок, чтобы начать более существенные переговоры, и мы настоятельно призываем администрацию рассмотреть этот вариант", – говорится в заявлении, часть которого была опубликована в социальной сети "Твиттер".
По мнению инициаторов, правительство Соединенных Штатов обязано оказать прямую поддержку по модернизации средств ядерного сдерживания, а также приступить к процессу по решению проблемы ядерного потенциала Китая.
LR @RepMcCaul +HASC LR @RepMikeRogersAL: "It’s frustrating the Admin is wasting an opportunity to negotiate a stronger version of New #START that includes non-strategic nuclear weapons, new weapon systems not covered by the original treaty, & a stronger verification regime. (1/4)
— House Foreign Affairs GOP (@HouseForeignGOP) January 27, 2021
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что сторонам удалось достичь соглашения в продлении СНВ-3 на пятилетний срок. По мнению госслужащего, Россия и Штаты могут приступить к детальным переговорам по стратегической стабильности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
28 января 2021, 01:05
Чёрный лебедь Сбера. России – сгоревшие вклады, миру – новый Google
28 января 2021, 07:30
Три факта про "гульфик фюрера": Гаспарян раскрыл Западу глаза на Навального
28 января 2021, 01:05
Исаева записали жертвой "отравителей Навального": Сосновский вспомнил их последний разговор
28 января 2021, 07:30
На Украине придумали новый вид дискриминации: Граждан с паспортом России хотят лишить прав
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поез...
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравле...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.