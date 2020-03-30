В Вашингтоне придумали, как восстановить глобальное лидерство • 158 • Аналитика © AP Photo / Jose Luis Magana В моменты кризиса проявляется суть не только отдельных граждан, но и целых стран. Героизм и эгоизм, халатность и ответственность, забота об общественном благе и игнорирование здравого смысла — все это высвечивается ярко и наглядно. Все страны ищут возможности побороть эпидемию, но у кого-то получается эффективно, а у кого-то — не очень. Кто-то находит возможность протянуть руку помощи тем, кто пострадал сильнее всего, как, например, делают Россия и Китай в Италии. А кто-то, наоборот, старается заработать максимальное количество политических очков на эпидемии, используя ее для того, чтобы продвигать идею создания "мирового правительства", или для того, чтобы восстановить "американское лидерство" на планете. Кого-то волнуют жизни людей, кого-то беспокоит, что былая гегемония уже не та, что прежде, и списывают геополитические проблемы Вашингтона на "китайский вирус". Эпидемия в некотором смысле позволяет посмотреть внутрь души тех, кто принимает решения и дает экспертные рекомендации в рамках "пирамид власти" и "глубинных государств" наших западных партнеров. И картина получается довольно неутешительная: судя по высказываемым ими соображениям, ведущая держава западного мира (по совместительству — обладательница внушительного ядерного арсенала и печатного станка базовой валюты мировой финансовой системы) окончательно разучилась справляться с проблемами, которые нельзя разбомбить или подкупить. Очевидно, что США сейчас нужны источники для вдохновения, и экспертное сообщество эти источники предлагает самым решительным образом. Например, Уильям Бэрнс, президент Фонда Карнеги, являющегося старейшим американским экспертно-аналитическим центром в области международных отношений, советует со страниц авторитетного The Wall Street Journal обратиться к опыту вековой давности, ибо тогда перед Соединенными Штатами стоял риск упустить возможность установить новый мировой порядок, но США собрались с силами и этот шанс не упустили, оказав тем самым миру большую услугу. "Весной 1919 года, когда основные державы собрались в Версале, чтобы договориться о структуре мира после Первой мировой войны, президент Вудро Вильсон лежал в постели с гриппом. В тот момент, когда, как сказал доктор Вильсона, "казалось, что вся цивилизация находится на кону", ужасающая пандемия гриппа бросила тень на перспективу нового порядка", — объясняет господин Бэрнс и предлагает все-таки собраться с силами и этот самый порядок навести. При этом нельзя не отметить, что руководитель Фонда Карнеги четко и публично признает размах проблемы, с которой столкнулся Вашингтон, причем не просто столкнулся, а врезался в нее — еще до того, как мир накрыло коронавирусом. Если бы аналогичные тезисы излагал кто-то другой, а не маститый и заслуженный американский эксперт и глава одного из влиятельнейших американских НКО, его бы точно обвинили в работе или на Москву, или на Пекин. По мнению Бэрнса, сейчас случился идеальный шторм, состоящий из серьезных сдвигов в расстановке сил и масштабных политических, экономических, технологических и экологических преобразований: "Конкуренция великих держав вернулась; Китай поднялся, и старое господство Америки утрачено. Мировой экономический и военный центр тяжести смещается с запада на восток. Технологическая революция переворачивает наш способ жить, работать и вести войны. Напряженность в отношениях между открытыми и закрытыми обществами растет, возрождаются национализм и авторитаризм, а демократия, по-видимому, сдает назад. Попутный ветер глобализации превратился в мощный встречный ветер, в то время как изменение климата нависает как экзистенциальная угроза". Рецепт, который предлагает президент Фонда Карнеги, заключается в том, что США должны отказаться от самоизоляции от глобализации и одновременно — от иллюзий по поводу того, что восстановление американского глобального лидерства будет легким процессом. Господин Бэрнс особо подчеркивает, что хотя у нынешнего руководства США конъюнктура хуже, чем у Джорджа Буша или Гарри Трумэна, все равно сделать Америку "демократическим примером", а также тихой гаванью в мире идеального шторма — вполне возможно. В качестве еще одной конкретной меры американскому обществу и политическим лидерам предлагается снова открыть для себя "чувство смысла жизни" и "американский просвещенный эгоизм". При всем уважении к интеллектуальной мощи авторитетного мозгового центра США возникают определенные сомнения в том, что заокеанский "просвещенный эгоизм", совмещенный с острой ностальгией по временам Джорджа Буша и безудержной глобализации 2000-х, действительно станет тем волшебным эликсиром, который вернет американскую гегемонию, а также даст Соединенным Штатам статус мирового примера для подражания. Агентство Bloomberg публикует предложения более прагматичного характера от яркого представителя сравнительно молодого поколения экспертов — Стефена Майроу, который успел поработать и в американской оккупационной администрации в Ираке в 2004-м, и в Минфине США во время кризиса 2008-2009 годов, и, соответственно, сейчас чувствует, что у него есть практический опыт, необходимый для решительной победы над эпидемией. Показательно, что эксперт сравнивает пандемию коронавируса с другой "эпидемией" — то есть волной атак иракцев на американских военных, сетуя на то, что Вашингтон тогда долго не выделял военных и финансовых ресурсов, а вот если бы дали больше денег и солдат, то все решилось бы легче. Ему не приходит в голову, что ошибкой была сама операция в Ираке, а не мелкие недочеты в ее исполнении. Он же приводит в качестве положительного примера действия американского Минфина в 2008-2009 годах, который просто "все залил деньгами", причем делал это быстро и решительно, невзирая на политические риски. Можно заметить, что пока США пытаются идти именно по такому сценарию, но у подобных действий есть негативные последствия: этот фирменный американский метод, где бы его ни применяли, приводит к взрывному росту социального неравенства, а напечатанные деньги в основном оказываются в руках богатых и корпораций, в то время как невозможность сберегать и получать доходы на свои сбережения лишает бедных будущего. Стивен Бэннон — банкир, политтехнолог, глава штаба Трампа в президентской кампании 2016 года и фактический "автор" его успеха на выборах — много раз говорил, что именно несправедливость и социальные последствия решений, принятых в 2008-м, привели к росту запроса на популизм и на уничтожение существующей американской системы, что и открыло двери для победы Трампа. С этой точки зрения можно сказать про американское экспертное сообщество, что оно ничего не забыло и ничему не научилось. Печатный станок с долларами и претензии на мировое лидерство — это по-прежнему "рецепт для элиты". И то не факт, что им надолго хватит. Вряд ли такой пример поведения со стороны Вашингтона создаст необходимые предпосылки для восстановления мирового лидерства. Но они обязательно попробуют. Главное, чтобы в процессе попыток восстановления лидерства после эпидемии у Вашингтона вновь не появился соблазн кого-нибудь побомбить во имя демократии — судя по экспертным оценкам, это едва ли не единственная мера, которая некоторым из них кажется абсолютно универсальным решением любой геополитической проблемы. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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