Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
Загородить России выход к Чёрному морю
Главная / Украина

В Вашингтоне потребовали, чтобы Владимир Зеленский посадил «коррупционера» Игоря Коломойского

08 июня 2021, 15:00  •  109 • Украина
Сказ о том, как покладистого Буратино принуждают отдать под суд папу Карло, – помощник госсекретаря США Филипп Рикер потребовал «в ближайшее время» осудить Коломойского и вынести ему приговор. Рикер отметил, что «сигнал» Зеленскому Вашингтон послал ещё в марте, включив Коломойского в свой санкционный список как установленного американским судом коррупционера, но почему президенту Украины потребовалось несколько месяцев, чтобы услышать этот сигнал, он искренне не понимает. А что же Зеленский?
А Зеленский мучительно выбирает из двух зол. То ли ему разделаться с породившим его как политика Коломойским, заручившись при этом поддержкой американцев, но побить все горшки с мстительным Беней. То ли продолжать делать вид, что он недопонял сигнал заокеанского сюзерена. Последнее чревато потерями, гораздо более болезненными, чем «Северный поток-2», особенно в свете резкого усиления политических позиций спикера Рады Разумкова (его уже открыто поддержали в Госдепе США как вероятного сменщика Зеленского). Готовящийся офисом Зеленского референдум по поводу будущего украинских олигархов со стороны выглядит так, как будто бы президент задумал переложить груз ответственности на народ, а с себя самого, соответственно, его снять – мало ли, вдруг Беня и в самом деле решит отомстить?! При этом Зеленскому советуют потянуть время – мол, как только референдум пройдёт, тотчас Беню под суд отдадим, в соответствии с волеизъявлением граждан, а иначе нельзя – закон! Но американцы, похоже, потеряли терпение – о чём и свидетельствует реплика Рикера.
Бывший депутат Рады Олег Царев полагает, что «Беня знает за облаву» и пытается сделать хорошую мину при плохой игре (убеждая, что с Зеленским он всё «порешал»), чтобы удержать от бегства собственное окружение. На самом же деле Коломойский рискует, ведь непосредственный контакт со своим «Буратино» он давно потерял, и никаких гарантий собственной безопасности у него, соответственно, не осталось. А в свете недавнего намёка руководства НАБУ, что, де, совсем скоро главных украинских коррупционеров передадут американской фемиде, за Беню и вовсе тревожно становится. «Поверьте, последствия принятия закона об олигархах серьёзные», – заверяет Царёв, а значит, Коломойскому и в самом деле впору задуматься о собственном будущем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
07 июня 2021, 01:25
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
07 июня 2021, 14:15
Арсен Аваков пообещал уничтожить «Северный поток-2», организовав теракты на трубопроводе
07 июня 2021, 01:25
Страна: взорвут ли украинскую газовую трубу после запуска «Северного потока-2»
08 июня 2021, 01:15
Через сто лет – утопия американского писателя, взбудоражившая Россию
07 июня 2021, 16:05
Владимир Зеленский намерен переизбраться, проведя досрочные президентские выборы
08 июня 2021, 03:05
В Румынии напомнили – Молдавию можно потерять
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2021, 07:35
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
05 июня 2021, 10:00
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
05 июня 2021, 16:25
Шойгу дал беспрецедентный сигнал НАТО: "Вынудили"
02 июня 2021, 09:35
"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
07 июня 2021, 05:05
"Чего медлите?": Витязева ответила на "зацикленность" Кравчука
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.