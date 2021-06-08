В Вашингтоне потребовали, чтобы Владимир Зеленский посадил «коррупционера» Игоря Коломойского

Сказ о том, как покладистого Буратино принуждают отдать под суд папу Карло, – помощник госсекретаря США Филипп Рикер потребовал «в ближайшее время» осудить Коломойского и вынести ему приговор. Рикер отметил, что «сигнал» Зеленскому Вашингтон послал ещё в марте, включив Коломойского в свой санкционный список как установленного американским судом коррупционера, но почему президенту Украины потребовалось несколько месяцев, чтобы услышать этот сигнал, он искренне не понимает. А что же Зеленский?

А Зеленский мучительно выбирает из двух зол. То ли ему разделаться с породившим его как политика Коломойским, заручившись при этом поддержкой американцев, но побить все горшки с мстительным Беней. То ли продолжать делать вид, что он недопонял сигнал заокеанского сюзерена. Последнее чревато потерями, гораздо более болезненными, чем «Северный поток-2», особенно в свете резкого усиления политических позиций спикера Рады Разумкова (его уже открыто поддержали в Госдепе США как вероятного сменщика Зеленского). Готовящийся офисом Зеленского референдум по поводу будущего украинских олигархов со стороны выглядит так, как будто бы президент задумал переложить груз ответственности на народ, а с себя самого, соответственно, его снять – мало ли, вдруг Беня и в самом деле решит отомстить?! При этом Зеленскому советуют потянуть время – мол, как только референдум пройдёт, тотчас Беню под суд отдадим, в соответствии с волеизъявлением граждан, а иначе нельзя – закон! Но американцы, похоже, потеряли терпение – о чём и свидетельствует реплика Рикера.

Бывший депутат Рады Олег Царев полагает, что «Беня знает за облаву» и пытается сделать хорошую мину при плохой игре (убеждая, что с Зеленским он всё «порешал»), чтобы удержать от бегства собственное окружение. На самом же деле Коломойский рискует, ведь непосредственный контакт со своим «Буратино» он давно потерял, и никаких гарантий собственной безопасности у него, соответственно, не осталось. А в свете недавнего намёка руководства НАБУ, что, де, совсем скоро главных украинских коррупционеров передадут американской фемиде, за Беню и вовсе тревожно становится. «Поверьте, последствия принятия закона об олигархах серьёзные», – заверяет Царёв, а значит, Коломойскому и в самом деле впору задуматься о собственном будущем.