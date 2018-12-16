Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СМИ: «Рома» может подписать полузащитника сборной Украины Малиновского
В Индонезии проснулся один из крупнейших вулканов страны
Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
Что ждёт «захваченное государство» Молдову в феврале?
Главная / В мире

В Вашингтоне подтвердили отказ США от Парижского соглашения

16 декабря 2018, 14:09  •  105 • В мире
Соединенные Штаты не намерены брать на себя никаких обязательств, включая финансовые, по выполнению Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
Намерение выйти из Парижского соглашения по климату подтвердили в Вашингтоне. В заявлении, распространенном в субботу, 15 декабря, пресс-службой Госдепартамента, говорится о том, что Соединенные Штаты не собираются брать на себя никаких обязательств, включая финансовые, "при отсутствии более благоприятных условий для американского народа".
Заявление было сделано по итогам прошедшей в городе Катовице Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.
"Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств. Мы будем сотрудничать со многими нашими странами-партнерами в области инноваций и развертывания широкого спектра технологий, способствующих экономическому росту, повышению энергетической безопасности и защите окружающей среды", - отметили в Госдепартаменте.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, президент США Дональд Трамп связал протесты во Франции из-за повышения цен на бензин и решение США выйти из Парижского соглашения.
«Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире», - написал Трамп в своем Twitter.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

105
Источник
Похожие новости
16 декабря 2018, 14:09
В Вашингтоне подтвердили отказ США от Парижского соглашения
16 декабря 2018, 10:39
«Макрону придётся изменить своё поведение»: почему французы продолжают выходить на акции «жёлтых жилетов»
16 декабря 2018, 04:24
Китайские хакеры действуют все опаснее и изощреннее: Власти США обеспокоены атаками на сайты ВС страны — СМИ

15 декабря 2018, 08:39
«Готовы к наихудшим сценариям»: во Франции ждут новой массовой акции протеста «жёлтых жилетов»
15 декабря 2018, 05:39
Сербия направила обратилась в ООН с просьбой о проведении экстренного заседания Совета безопасности
15 декабря 2018, 21:40
«Слишком острая тема»: будут ли США пересматривать миграционную политику после гибели девочки на границе с Мексикой
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 декабря 2018, 00:54
На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»
16 декабря 2018, 04:24
Отменивший безвозмездную помощь Украине стал и.о. главы аппарата президента США
16 декабря 2018, 01:09
Ziarul de Garda: Парламент Молдовы хотел бы устроить Додону импичмент, но не успеет
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской обла...
16 декабря 2018, 01:09
Что ждёт «захваченное государство» Молдову в феврале?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
13 декабря 2018, 19:24
Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признании виз
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
11 декабря 2018, 07:24
Выборы на Украине, "ребрендинг" — в США: Американские СМИ объяснили визит Тимошенко в Вашингтон
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
14 декабря 2018, 00:24
Как Россия наказывает иностранных дипломатов: Греки ждали месяц, словака выслали сразу
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.