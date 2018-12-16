В Вашингтоне подтвердили отказ США от Парижского соглашения

Соединенные Штаты не намерены брать на себя никаких обязательств, включая финансовые, по выполнению Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

Намерение выйти из Парижского соглашения по климату подтвердили в Вашингтоне. В заявлении, распространенном в субботу, 15 декабря, пресс-службой Госдепартамента, говорится о том, что Соединенные Штаты не собираются брать на себя никаких обязательств, включая финансовые, "при отсутствии более благоприятных условий для американского народа".

Заявление было сделано по итогам прошедшей в городе Катовице Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.

"Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств. Мы будем сотрудничать со многими нашими странами-партнерами в области инноваций и развертывания широкого спектра технологий, способствующих экономическому росту, повышению энергетической безопасности и защите окружающей среды", - отметили в Госдепартаменте.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп связал протесты во Франции из-за повышения цен на бензин и решение США выйти из Парижского соглашения.