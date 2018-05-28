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В Варшаве выступили за принятие в НАТО Украины и Грузии

28 мая 2018, 12:24  •  13 • Украина
Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии. Об этом заявил спикер польского сейма Марек Кухчиньский.
 
Reuters
 

«Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО», — приводит его слова WPolityce.

По мнению Кухчинького, то, что эти государства находятся за пределами альянса, угрожает стабильности.

Ранее сообщалось глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо вмешаться в спор Украины и Венгрии с целью его разрешения.

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