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В Варшаве считают, что настало время Польши

24 декабря 2021, 12:55  •  248 • В мире
Кто старший партнёр в «Люблинском треугольнике»
20 декабря прошла встреча президентов трех стран, входящих в состав «Люблинского треугольника», – Украины, Польши и Литвы. Анджей Дуда и Гитанас Науседа были гостями Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Фото: prezydent.pl
«Люблинский треугольник» был образован в июле 2020 года. В планах в его составе была и Белоруссия, но история распорядилась иначе, и треугольник до четырёхугольника не расширился.
Нынешний саммит впервые проходил на высшем уровне; ранее встречались только министры иностранных дел, их заместители или чиновники более низкого ранга. Кроме того, саммит объявили чрезвычайным, что связано с якобы готовящимся нападением России на Украину. В повестку дня внесена «гибридная агрессия Путина и Лукашенко» – так в Польше именуют кризис с мигрантами, прорывающимися из Белорусии на территорию Речи Посполитой.
По итогам саммита три лидера осудили «гибридную агрессию», а Гитанас Науседа добавил, что, по его мнению, Россия уже фактически поглотила Белоруссию и Североатлантическому альянсу нужно готовиться к новым вызовам.
Президенты Польши и Литвы заявили о своей поддержке членства Украины в НАТО и Евросоюзе, что зафиксировано в декларации, подписанной Зеленским, Дудой и Науседой.
Еще одной темой для обсуждения на саммите «Люблинского треугольника» были предложения России по гарантиям безопасности, опубликованные 17 декабря. Российскую инициативу приняли в штыки. Предложения МИД РФ назвали ультиматумом, и президент Польши заявил, что НАТО обязано продемонстрировать твердость, не уступая Москве. Анджей Дуда считает, что альянсу необходимо выдвинуть ответный ультиматум: «Я надеюсь, – сказал он, – что руководители других стран НАТО это понимают».
Выступая после переговоров с Зеленским и Науседой, Дуда охотно рассказывал, как он ведёт диалог с ведущими политиками Запада. У человека непосвященного могло создаться впечатление, что Польша – один из столпов современного миропорядка. Между тем саммит «Люблинского треугольника» был встречей лидеров трех второразрядных государств, которых великие державы не подпускают к обсуждению серьезных проблем. Потому Дуда и апеллировал к «руководителям других стран НАТО». Еще одно проявление слабости – упование на американские сверхжесткие санкции, способные изменить политику РФ. Ввести разрушительные антироссийские санкции призывает Зеленский.
Какова цена всем этим заявлениям показали последовавшие за встречей дни: 21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что уже в январе могут пройти переговоры с Россией. Другими словами, мнение восточноевропейских сателлитов Вашингтону безразлично.
В Польше, однако, итоги саммита оценили положительно. О переговорах трех президентов в комментарии «Польскому радио» одобрительно отозвался эксперт по восточным делам Томаш Гживачевский. А Tygodnik Solidarność, издание одноименного профсоюза, написало, что подписанная Дудой, Науседой и Зеленским декларация очень не понравится Путину.
Имелся у трехсторонней встречи еще один аспект. Инициатором и хозяйкой мероприятия была Украина, но солировала на саммите Польша, тем более что президенты собрались в Ивано-Франковской области, которая до 1939 года входила в состав Речи Посполитой. Дуда чувствовал себя почти как дома: сначала он посетил Ивано-Франковск, пообщался здесь с местными поляками и только после этого отправился беседовать с литовским и украинским коллегами. И выйдя к прессе, Дуда говорил больше остальных, давая понять, кто тут старший партнёр.
Анджей Дуда на встрече с поляками Ивано-Франковска. Фото: prezydent.pl
В день проведения саммита в Gazeta Polska Codziennie вышла статья «Сейчас не время для старых великих держав». Gazeta Polska Codziennie является рупором партии «Право и справедливость», стоящей ныне у руля Речи Посполитой. Автор статьи Бартош Батчак – лицо известное, основатель аналитического центра Институт глобализации. Батчак пишет, что Россия и Германия больше не великие державы, на арену выходят новые силы. Под ними, как нетрудно догадаться, подразумевается Польша, которой предстоит стать центром притяжения и вовлечь в орбиту своего влияния Белоруссию, Украину, Чехию, Венгрию, Румынию и даже Болгарию с Хорватией. Статья заканчивается словами: «Для нас это лучшая за много веков возможность построить великую державу».
Бартош Бартчак. Фото: gosc.pl
Батчак внушает, что РФ неспособна отстаивать свои национальные интересы, что это мафиозная страна-бензоколонка, от которой ушла Украина и обязательно отдалится Белоруссия. Эти рассуждения вполне отражают направление мысли части политического класса Польши.
Между тем великодержавные фантазии поляков и реальность сочетаются плохо. 2021-й стал годом охлаждения в отношениях Речи Посполитой с Западом. Тянувшийся несколько лет конфликт Варшавы с Брюсселем обострился, Польша оказалась как никогда близка к отлучению от финансовой «кормушки» ЕС. Во многом из-за этого нагнеталась напряжённость вокруг ситуации на границе с Белоруссией, и Евросоюзу пришлось выразить солидарность с Польшей. Однако эффект был кратковременным, и Брюссель усилил нажим. 22 декабря еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс проинформировал, что попытки наладить диалог с Варшавой потерпели крах; против Польши начаты четыре судебных разбирательства по вопросу решений ее Конституционного суда. Одно из решений, по которым Брюссель судится с Варшавой, это признание верховенства польского права над правовым режимом Евросоюза.
Не лучше обстоят дела у Варшавы с Вашингтоном. 17 декабря польские власти дали очередной повод навлечь на себя гнев Соединенных Штатов. В сейме был принят закон, меняющий процедуру выдачи лицензий СМИ, чьи собственники находятся за пределами Евросоюза. Новшество якобы должно защитить польское медиапространство от проникновения России и Китая, но под удар попала телекомпания TVN, принадлежащая американскому медиаконцерну Discovery.
Закон, который в Польше прозвали LexTVN, уже осудили посольство США, Госдеп и Евросоюз. Кроме того, в середине декабря в Вашингтоне официально одобрили кандидатуру Марка Бжезинского на должность посла в Варшаве. Варшава долго сопротивлялась этому назначению, но в конце концов уступила. Бжезинский-младший уже объявил, что своими первоочередными задачами видит отстаивание «свободы СМИ» (включая TVN) и защиту ЛГБТ-сообщества, прижимаемого польскими властями. Сын Збигнева Бжезинского будет принуждать польских начальников делать то, что нужно Америке, а не предаваться фантазиям о великой державе в сердце Европы.
Марк Бжезинский (на переднем плане). Фото: fakty.tvn24.pl
Сергей ПАВЛЕНКО

Фонд Стратегической Культуры

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