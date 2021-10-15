В Варшаве решили судьбу перебравшиихся через Минск нелегальных беженцев

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Несчастные беглецы из родных государств не нужны Польше

В Европе с новой силой разгорелся очередной миграционный кризис. Люди с ряда неблагополучных стран пытаются найти новый дом на территории европейских государств. Полякам такое положение дел явно не по вкусу – местный сейм уже поддержал поправки о выдворении нелегалов, которые пересекают границу страны, не имея на то право.



На данном этапе поляков больше всего беспокоит мощный наплыв беженцев, которые пытаются попасть на территорию их родины с белорусских земель. Варшава считает, что Минск намеренно не чинит никаких препятствий на пути миграционного потока. Именно поэтому польские политики приняли решение взять дело в свои руки.

Местные государственные деятели будут на законном уровне бороться с беженцами. Польский сейм уже большинством голосов поддержал введение закона, согласно которому нелегалов можно будет выгонять из страны. Так, если человека схватят при незаконном пересечении границы, его обяжут покинуть Польшу. Кроме того, такому нарушителю могут запретить въезд в страну на срок до трех лет.

Также польской администрации было дано право отказывать в рассмотрении ходатайств о предоставлении убежища, если заявитель незаконно пересек рубежи Польши.

А еще местные власти приняли закон о строительстве мощного забора на границе с Белоруссией. Заграждение оснастят современной системой мониторинга и датчиками движения. В Варшаве убеждены, что после возведения такой глобальной баррикады вопрос с мигрантами будет решен.