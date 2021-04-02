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В Варшаве призвали сборную России вставать на колени за "геноцид поляков"

02 апреля 2021, 23:15  •  140 • Политика
Фото: Giuseppe ''Pino'' Fama/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Местный публицист обнаружил, что угнетали не только афроамериканцев
Членам футбольных национальных сборных России и Германии следует вставать на колени перед матчами и просить прощения у поляков, поскольку они "в те же годы, когда у англичан были колонии, находились в плену у русских и немцев". Об этом заявил скандальный польский публицист Петр Лисевич.
Так ярый русофоб отреагировал на дискуссию в польскоязычных соцсетях по поводу того, что в свете американских новых веяний футболисты сборной Польши не преклонили колени на поле перед матчем с Англией. Сами представители Соединенного Королевства как раз плюхнулись в траву в рамках кампании BLM, пишет издание EADaily.
Поведение польских спортсменов раскритиковал депутат Сейма Павел Коваль. Он считает, что соотечественники должны были пасть на колени, продемонстрировав этим единство с Западом. А точнее, с США.
На это пан Лисевич изобразил свою гневную отповедь, назвав утверждения Коваля странным, т.к. поляки "не преследовали негров". Более того, возмутился он, представители его нации преследовались "кровавыми режимами" Запада и Востока.
"Раз уж на мировых стадионах такая мода, то российским и немецким футболистам пора вставать на колени и извиняться перед поляками", – считает публицист.
Нахождение поляков в русском и немецком плену во времена, когда у англичан "были колонии", пан Лисевич определил как "разрушение польской культуры и даже языка".
"А потом был геноцид 20-го века, лагеря, трудовые лагеря и истребление польских элит", – констатировал он.
Где-то с небес на польского патриота в этот момент внимательно всматривался русский крестьянин Иван Сусанин.
Ранее в марте разгорелись страсти среди российских фанатов по поводу того, что судья из РФ Кирилл Левников, который обслуживал матч отборочного турнира ЧМ-2022 Англия – Сан-Марино, зачем-то встал на колено перед игрой в поддержку движения Black Lives Matter. Россияне назвали его поведение позорищем, сообщает "Спорт-Экспресс".

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