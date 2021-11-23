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В Варшаве призвали начать "превентивную войну" с Москвой для защиты Кишинева

23 ноября 2021, 21:50  •  130 • Политика
Фото: Filip Radwanski / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Польский журналист намерен спасти молдаван от "диктата" российского "Газпрома"
Пришло время Евросоюзу начать превентивную войну против России, чтобы защитить Молдавию от "Газпрома". К этому призвал коллективный Брюссель главред польского издания Biznes Alert Войцех Якубик.
"Настал час для упреждающей атаки Европы на планы Кремля. Однако речь идет не об использовании танков, а о политике, праве и финансах <...> Помощь Молдавии устранит еще одну точку дестабилизации на карте Европы", – заявил журналист.
Пан Якубик сравнил свою инициативу с идеей польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского, который в 30-х годах предлагал Франции напасть на Германию, чтобы предотвратить надвигающийся крупный военный конфликт.
По мнению автора статьи, Москва якобы использует долги Кишинева перед "Газпромом", чтобы оказывать влияние на политику Молдавии. Ситуацию усугубляет газовый кризис, постигший весь европейский континент, указал главред.
Кроме того, подчеркнул пан Якубик, помочь молдаванам необходимо еще и в связи с тем, что сохраняется угроза военного нападения на Украину. Кого именно, поляк не уточняет, зато предлагает Брюсселю предоставить Кишиневу необходимые средства для срочной уплаты долга Молдавии и стремиться к заключению ею нового договора в соответствии с правилами ЕС, а также реализации третьего энергопакета в этой стране, "ограничивающего влияние Кремля", резюмировал автор.
Ранее во вторник, 23 ноября, вице-премьер молдавской республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну подтвердил наличие риска остановки поставок "Газпромом" голубого топлива из-за долгов. Цена вопроса – $74,2 млн, которых у "Молдовагаз" нет. Ближе к вечеру чиновник объявил, что правительство решило изъять из госказны деньги для оплаты долгов перед российским монополистом. Окончательно вопрос должен решиться в четверг, 25 ноября.

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