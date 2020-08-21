|
В Варшаве намекнули на "отравителя" Навального - СМИ
21 августа 2020, 21:00 • 70 • Политика
В ситуации с главным критиком Кремля традиционно для Запада нашли руку властей РФ
Политика России заслуживает подозрений в инциденте с якобы отравлением оппозиционного блогера Алексея Навального. К такому выводу пришел экс-посол Польши в СССР и России Станислав Чосек.
"Навального преследовали в русской манере борьбы с оппозицией. Русские возлагали на него надежду, и в этом смысле он представлял реальную угрозу для властей", – заявил дипломат изданию Wirtualna Polska.
Поляк напомнил, что блогера неоднократно арестовывали и не регистрировали на выборах.
"То, как поступают с Навальным, пока наводит на худшие мысли о том, что его отравили. Российская политика заслуживает именно таких подозрений", – сказал бывший посол.
Одновременно он предложил дождаться мнения медиков и специалистов о случившемся с гражданином РФ и пожелал ему выздоровления.
Ранее МИД Польши отреагировал на события в России. В официальном сообщении ведомства заверяют, что следят за ситуацией и ждут прояснения вопроса.
Между тем, в пятницу врачи больницы в Омске, куда накануне в экстренном порядке был госпитализирован Навальный, которому стало плохо в самолете рейса Томск – Москва, разрешили перевести его в Германию. Заместитель главврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что состояние их столичного пациента стабилизировалось.
"Вылет самолета Bombardier Challenger 604 из Омска запланирован на утро 22 августа, сейчас он все еще находится в аэропорту", – сказали РИА "Новости" в справочной воздушной гавани.
Напомним, ранее сегодня главврач омской больницы Александр Мураховский назвал основной диагноз Навального – "нарушение обмена веществ". По его словам, у пациента нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.
В свою очередь, давний оппонент блогера предприниматель Евгений Пригожин считает, что у Навального "пристрастие к психотропным веществам", что и используют на Западе для политического давления на Москву. По его мнению, блогердавно "не политическая фигура", поэтому его смерть может быть выгодна лишь кому-то из его окружения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2020, 11:35
|
16 августа 2020, 17:15
|
15 августа 2020, 12:50
|
18 августа 2020, 03:10
|
19 августа 2020, 00:15
|
18 августа 2020, 01:20
|
15 августа 2020, 16:30